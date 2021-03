Come sappiamo, nell’ultimo periodo è in corso una battaglia tra Netflix e Disney+ con il colosso americano spiazzato dall’importanza che sta acquisendo, sempre più, la piattaforma Disney. Da parte sua, Netflix ha cercato di controbattere ampliando il suo palinsesto e dedicandosi ai bambini, al mondo dello sport ed a titoli di film inediti, ma ora giunge l’ennesimo colpo da incassare.

Fino a poco fa, Bridgerton era stata la serie televisiva più vista in streaming, ma ora a battere questo record ci pensa WandaVision su Disney+, lasciando indietro Bridgerton. A confermare il successo della serie Marvel è una ricerca di Intelligence Platform. Nel gennaio 2021, con solo quattro episodi all’attivo, WandaVision ha ottenuto 8.3 milioni di visualizzazioni in più della media. La miniserie tv statunitense, creata da Jac Schaeffer, parla delle settimane successive agli eventi di Avengers: Endgame con Wanda Maximoff e Visione che vivono la loro vita tranquilla nel New Jersey, precisamente a Westview, cercando di nascondere i loro poteri. La coppia inizia ad attraversare varie epoche televisive e stili diversi, ma si rende conto che non tutto è come sembra.

Di seguito, la top 10 delle serie tv/film più visti:

1. WandaVision

2. Bridgerton

3. Soul

4. Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

5. Storia delle parolacce

6. Cobra Kai

7. Frozen 2 – Il segreto di Arendelle

8. Wonder Woman 1984

9. Lupin

10. Cocomelon

