Solo pochi giorni fa, abbiamo parlato della nuova collaborazione di Elton John con Dua Lipa. Il cantante di Pipper, classe 1947, ha debuttato sulle note di Cold Heart al fianco della cantante di Londra classe 1995 facendo impazzire i fan. D’altronde sono due voci molto amate in Inghilterra e nel mondo.

Tuttavia, Elton John è inarrestabile e si prepara per un nuovo duetto. Questa volta al fianco di Lady Gaga. Insieme alla cantante di New York classe 1986, Elton John ha già collaborato in passato con il brano Sine From Above che fa parte di Chromatica, ultimo album di Lady Gaga ed ora sono pronti a replicare. A darne la notizia è il The Sun che ha ascoltato la voce di una persona molto vicina ad entrambi gli artisti e che ha confermato che i due sono al lavoro su una nuova canzone. Vi sarà una novità sostanziale

rispetto la precedente collaborazione e vedrà Elton John in nuove vesti:

“Una traccia hardcore drum and bass estrema”

Stefani Germanotta in arte Lady Gaga

Così la definisce la fonte che rivela anche che si tratta di una nuova versione di Sine From Above. Ci aspetta quindi un remix, ma ancora non ci è dato sapere quando vedrà la luce: sicuramente entro la fine del 2021. La persona intervistata dal The Sun non ha dubbi sul fatto che questo duetto entusiasmerà i fan di Elton John e di Lady Gaga, ma al momento i cantanti non hanno fatto trapelare nulla. La stima che nutrono l’uno nei confronti dell’altra è nota e quindi ci aspetta l’ennesimo successo, dobbiamo solo avere un pò di pazienza.

Ed a te piacciono Elton John e Lady Gaga? Cosa ti aspetti da questa nuova versione di Sine From Above? Ti aspettiamo nei commenti!