Ermal Meta, cantautore albanese classe 1981, è una delle voci più amate della musica italiana. Il suo successo così ad aumentare, soprattutto dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Un milione di cose da dirti che lo ha visto guidare la classifica generale anche se poi, alla fine, non ha ottenuto la vittoria e si è classificato al terzo posto.

Nonostante questo, è stato comunque un vero successo e da oggi, venerdì 30 aprile, torna sulla scena musicale con il nuovo singolo Uno estratto dall’album Tribù Urbana uscito il 12 marzo. Si tratta di un brano che celebra la gioia della condivisione, ma soprattutto che afferma che siamo tutti uguali, senza distinzioni e che solo dandoci una mano potremmo farcela anche negli ambienti più ostici. Al suo fianco nella canzone troviamo il coro del dipartimento Pop e Rock del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. A proposito del brano Uno, Ermal Meta afferma che:

“Uno per tutti: da soli non possiamo farcela, tantomeno nell’universo musicale. Un busker senza passanti, un direttore senza l’orchestra, un concerto senza pubblico; tutto senza emozione. È il punto di non ritorno. “Uno” è un inno alla gioia della condivisione, corale come può essere un insieme di voci che dai vicoli di Atene al centro di Dublino, hai visto come sembra un po’ tutto più vicino?”.

Il cantante Ermal Meta

Sabato lo vedremo salire sul palco del concerto del Primo Maggio, in attesa del suo tour autunnale in giro per l’Italia.

Ed a te piace Ermal Meta? Cosa ne pensi del suo nuovo brano Uno? Nel frattempo, di seguito, potrai trovare il testo della canzone.

Il testo di Uno

Dai vicoli di Atene al centro di Dublino

Hai visto come sembra un po’ tutto più vicino?

E noi voliamo sopra le autostrade e le prigioni

Come le voci, le nostre voci

Si accendono milioni di luci

Visti da su siamo tutti uguali

Ti dico sì, anche se fossimo in pericolo, in bilico

Niente panico

E un bambino calcia un pallone oltre il muro

Ci separano

Ma il cielo è uno

Il cielo è uno

Uno

Il cielo è uno

Uno

Dagli occhi di una madre a quelli incerti di un soldato

Dal primo bacio al buio al grido di uno stadio

Si accendono milioni di luci

E dentro i bar le televisioni

Le senti o no le nostri mani che sollevano l’aria all’unisono?

Un bambino calcia un pallone oltre il muro

Non ci separano più

Il cielo è uno

Il cielo è uno

Uno

Il cielo è uno

Uno

Siamo tutti qui, ma che spettacolo

Quasi identici non è un miracolo

Tutti liberi

Tutti o nessuno

Il cielo è uno

Siamo tutti qui, ma che spettacolo

Il cielo è uno

Tutti liberi

Tutti o nessuno

Il cielo è uno

Uno

Uno

Il cielo è uno

Il cielo è uno

Uno

Uno

Uno

Uno

Il cielo è uno