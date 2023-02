Sembra ormai di buon auspicio per Michelle Hunziker dare il via al suo programma con la presenza di Eros Ramazzotti che ieri sera ha cantato insieme alla loro figlia Aurora.

Infatti, sul palco della prima puntata di “Michelle Impossibile”, su Canale 5, è salita parte della famiglia della padrona di casa e, in particolare, l’ex marito Eros Ramazzotti e la primogenita Aurora incinta del suo primo figlio.

I tre hanno vissuto un altro momento catartico, proprio come era successo all’inizio della prima edizione del programma e questa volta è toccato ad Eros Ramazzotti e a sua figlia raccontarsi e dirsi qualcosa che forse non si erano ancora detti.

Eros Ramazzotti e la figlia Aurora: come il cantante ha reagito alla gravidanza della figlia

Appena rimasti soli sul palco, Aurora ironizzando, si è subito rivolta al padre: “Volevo approfittare per dirti una cosa che non ho mai trovato il tempo e il modo giusto di dirti: aspetto un bambino” e ha poi raccontato il momento dell’annuncio rivelando che il padre è svenuto alla notizia che sarebbe diventato presto nonno: “Non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ho preso una maglietta con scritto “nonno loading” e lui ha reagito svenendo”.

Eros Ramazzotti emozionato ha subito risposto scherzando: “Anche perché non capivo l’inglese”.

Il momento più intimo e bello è stato quello in cui i due si sono lasciati andare cantando insieme, finalmente, non prima di un altro loro momento catartico: “Con me sei sempre stato molto protettivo rispetto all’idea che potessi fare musica. Cosa ti preoccupava?”, ha chiesto Aurora al padre e lui subito ha risposto: “Il giudizio della gente, perché provare a cantare ti avrebbe messa sicuramente a paragone con tuo padre” ma Aurora ha poi subito rivelato: “Mi sono resa conto col tempo che pensavo di avere vergogna di cantare davanti agli altri, ma in realtà la cosa riguardava solo te”.

Michelle Hunziker a quel punto non ha potuto far altro che assistere alla performance commossa e quasi in lacrime.

E tu, hai visto l’esibizione di Eros Ramazzotti e la figlia Aurora? Lascia un commento!