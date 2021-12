Eros Ramazzotti è un cantante di Roma, classe 1963. Un nome conosciuto da tutti, possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che si tratta di uno dei cantanti più amati non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Un successo clamoroso che è stato consolidato all’estero grazie alla versione in spagnolo di brani come Più bella cosa, Parla con me, Un’emozione per sempre o Un’altra te per citarne alcuni, ma anche duetti con colleghi come Anastacia, Luis Fonsi, Cher e Ricky Martin.

Ed ora Ramazzotti è pronto per tornare alla grande. Senza dubbio, il 2022 si prepara per essere il suo anno e ad annunciarlo è il cantante stesso tramite un video pubblicato sui suoi profili social dove rivela che: “2022| Finalmente torneremo insieme”. Nel video, sulle note di Se bastasse una canzone, Ramazzotti in italiano, inglese e spagnolo conferma ai suoi fan la notizia che tutti aspettavano con ansia, ovvero che con l’arrivo del nuovo anno ci sarà anche l’uscita di un suo nuovo album di inediti (in lavorazione da diversi mesi) dopo il successo di Vita ce n’è (ben quattro anni fa) e, soprattutto, un tour mondiale dopo quello del 2020 che è stato interrotto a causa della pandemia.

una foto di Eros Ramazzotti dove sorride

Al momento, purtroppo, è ancora presto per conoscere le date del tour ed il giorno di uscita del nuovo progetto discografico di Eros Ramazzotti, ma una cosa è certa: il suo tour lo porterà in giro per tutta l’Italia, ma anche per tutto il mondo ed il cantante spera che non ci sia la necessità di dover annullare le date. Certo, è consapevole che la salute ha la priorità e viene prima di tutto, ma spera di poter tornare live sul palco per cantare i suoi successi (nuovi e vecchi) insieme ai suoi fan e tornare, così, alla normalità e celebrare tutti insieme i suoi 40 anni di carriera. Ed abbiamo un’altra certezza, sarà Vertigo ad occuparsi di tutto questo visto che di recente l’artista ha stretto una collaborazione con loro a tal proposito.

