Anime Generation è il canale tematico a pagamento di Prime Video che presenta un vastissimo catalogo di serie d’animazione più o meno recenti (alcune anche in simulcast con la trasmissione giapponese) sottotitolate o doppiate in italiano, un po’ per tutti i gusti.

Tra le tante nuove uscite che ogni mese vanno a rimpinzare la già di per sè vastissima programmazione (di cui gli utenti possono usufruire per 14 giorni gratuitamente mediante l’offerta del periodo di prova, e successivamente pagando la cifra di 4,99 euro al mese), oggi è disponibile alla visione sulla piattaforma anche il film datato 1993 “Yu Yu Hakusho – Il sigillo d’oro“, ispirato alla serie manga, poi trasposta in anime, anch’esso presente su Anime Generation, “Yu Yu Hakusho” di Yoshihiro Togashi, il quale è anche il “padre” di “HunterxHunter“.

Il film, diretto da Noriyuki Abe, ha nuovamente per protagonisti i personaggi del manga/anime originale, qui alle prese con una nuova avventura: i nostri Yusuke, Kuwabara e Botan, insieme ad Hiei e Kurama, devono infatti partire per un viaggio volto a salvare il piccolo Enma, sovrano in potenza del Regno degli Spiriti, da pericolosi malfattori che attentano alla sua vita, e che in cambio di essa hanno chiesto come riscatto il misterioso “sigillo d’oro“, un cimelio dalla potenza devastante. Che cosa si inventerà il gruppo per risolvere la questione?

“Yu Yu Hakusho – il sigillo d’oro” si preannuncia ricco di avventure e misteri; i doppiatori italiani sono inoltre gli stessi dell’anime (tranne colei che doppia il Piccolo Enma, che originariamente era Lara Parmiani, mentre adesso è Sabrina Bonfitto).

La sigla di apertura è invece “Bomb of your smile” di Matsuko Mawatari, che canta anche la sigla di chiusura, ovvero “Sayonara bye bye“.

–

Avete già visto questo film o siete curiosi di vederlo? Ditecelo nei commenti!