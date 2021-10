Eternals è certamente uno dei film più attesi di questa nuova stagione cinematografica, di fatto appena cominciata, e sarà nelle sale a partire dal prossimo 4 novembre. Si tratta del terzo capitolo della Fase 4 cinematografica del Marvel Cinematic Universe, fondamentale per tutti gli amanti della saga.

Il film, diretto e coscritto dalla regista, produttrice, montatrice e sceneggiatrice Chloé Zhao (Songs My Brothers Taught Me, The Rider – Il sogno di un cowboy, Nomadland), ha già creato grandissime aspettative e, come era facile immaginare, ha scatenato la critica che certamente avrebbe desiderato vedere il film in anteprima e, come spesso accade soprattutto per i prodotti di questa portata, esprimersi poi lungamente sulla riuscita, o meno, di un lavoro che aveva già avuto inizio nel 2018.

Eternals è stato presentato negli Stati Uniti ieri, 18 ottobre, in una premiere cinematografica tenutasi a Los Angeles nel celebre El Capitan Theatre, in una prima visione mondiale alla presenza di tutto il nutrito cast e alla regista. La scelta, presa dalla produzione, è stata quella di evitare ogni fuoriuscita di notizie fino al 24 ottobre, giorno del passaggio del film alla Festa del Cinema di Roma 2021.

Foto ufficiale del film Eternals con il cast.

Eternals, i primi giudizi dei critici cinematografici sui social

Il 24 ottobre, infatti, Angelina Jolie (Tomb Raider – La culla della vita, La leggenda di Beowulf, Maleficent – Signora del male), Richard Madden (Bastille Day – Il colpo del secolo, Rocketman, Philip K. Dick’s Electric Dreams), Kit Harington (Spooks – Il bene supremo, Il Trono di Spade, La mia vita con John F. Donovan), Gemma Chan (The Universal Decleration of the Human Rights, Love is a Four Letter Word: Worth Seven Points, Animali fantastici e dove trovarli) e la stessa Chloe Zhao sono attesi a Roma per sfilare sul red carpet di Roma 2021, e rendere così lieti tutti i fan italiani.

Nel frattempo, però dopo la premiere mondiale degli Stati Uniti, come era prevedibile sono cominciate a circolare le prime reazioni della critica americana sui social che parlano di un film: “completamente diverso dagli altri prodotti Marvel” e, ancora, definito “strano in maniera spettacolare”.

Aaron Couch, uno dei redattori di The Hollywood Reporter, dopo aver riportato alcune foto sul suo profilo ufficiale di Twitter della serata della premiere, ha scritto un commento che non lascia molti dubbi rispetto al suo parere sul film appena visto:

“Oh! Molto da disfare. Se i film Marvel sono un diagramma di Venn – variazioni all’interno di quella sovrapposizione – questo film è fuori scala. Senza dubbio il più diverso di tutti i loro film.”

Erik Davis, invece, scrittore e critico culturale statunitense, autore tra gli altri di Techgnosis: Myth, Magic and Mysticism in the Age of Information, anche lui molto attivo su Twitter, ha voluto dire la sua, mostrando lo stesso entusiasmo:

” #Eternals di Marvel è straordinariamente strano e ricco con una nuova mitologia del MCU che lo fa sentire separato da tutto il resto. È onestamente rinfrescante. C’è un’agrodolce nel film che si percepisce nei suoi scatti al tramonto: un tocco decisamente Chloé Zhao. È pieno di sentimento e premuroso.”

Gli fa eco, ancora, Tessa Smith – Mama’s Geeky, che si definisce una geek e che il venerdì pubblica “FanGirl Fridays” dove parla di tutto ciò che riguarda geek, gamer, nerd. Come non seguire, quindi, i suoi suggerimenti sul film?

“Porca puttana – Eternals è un dannato CAPOLAVORO!!! Ricco di adrenalina fin dall’inizio, ma anche pieno di cuore e umorismo! Tanti primi MCU!! La tua mente sarà SOFFIATA! Cenni ai fumetti ma una storia assolutamente unica. Quei titoli di coda sono GAME CHANGERS!! #Eternals”

Peter Sciretta, invece, fondatore del noto blog di cinema SlashFilm (/Film), sembra anche lui avere molti pochi dubbi sul film:

“#Eternals è sorprendente, epico, bello ma denso. Ci vogliono alcune grandi oscillazioni, a volte sembra un film DC (non una critica), altre volte sembra che nessun altro film di supereroi mai. Vorrei avere una rapida reazione brillante da offrirti, ma mi rimangono pensieri più complessi.”

Altra voce autorevole, quella di Scott Mendelson, critico cinematografico e opinionista al botteghino per Forbes, ci ha tenuto a dire la sua e non è un commento tenero, a differenza di quelli dei suoi colleghi:

“Eternals flirta con l’essere “solo un film di supereroi” ma (a malapena) se la cava su scala, alcuni attori affabili e qualche eventuale intrigo. Al suo meglio, suona quasi come la Marvel che gioca nel sandbox DCEU ma costeggiando archetipi di supereroi relativamente generici. “

Steven Weintraub, editor-in-chief di Collider. com, appare ben più entusiasta ed esprime parei circoscritti:

” La mia parte preferita dei film Marvel è come riescono costantemente a trovare nuovi modi per raccontare le loro storie. #eternals è girato magnificamente e sembra molto diverso dai precedenti film del MCU. La storia mi ha sorpreso con alcuni colpi di scena. Le 2 scene dopo i titoli di coda sono da applausi”

Laura Sirikul, su Twitter con lo pseudonimo Lauraaaahhh!!! A Ghost!, che scrive di TV/Film/Cultura Pop, ha pubblicato le sue impressioni appena uscita dalla sala, subito dopo aver visto il film:

“Sono appena uscito da #Eternals. Non sono mai stato così coinvolto in una storia. Era cinematograficamente bello. Sono stato fidanzato per tutto il tempo. C’è molto da ingerire, ma fanno un ottimo lavoro per elaborare tutto. Sembra così diverso dall’MCU, come se fosse il proprio universo. Lo amavo.”

Concludiamo, quindi, con Nora Dominick, ovvero una tv editor e una passionata della Marvel, che scrive per @BuzzFeed:

“Con le immagini mozzafiato di Chloé Zhao e un ensemble pieno di attori che si sentono destinati al MCU, #Eternals è diverso da qualsiasi altro film Marvel. Tanti grandi colpi di scena e la chimica del cast rendono questo film davvero uno da guardare.”

In realtà Nora si è lasciata andare molto di più, scrivendo non solo uno ma una serie di commenti sul film che, se vorrete, potete leggere sul suo profilo ufficiale Twitter, e ne vale davvero la pena!

E tu che ne pensi del film? Dì la tua nei commenti.