Euphoria è una serie televisiva statunitense che, dal 2019, va in onda su HBO, mentre in Italia è disponibile su Sky e su Now, con all’attivo due stagioni con otto episodi ciascuna. Racconta la storia di un gruppo di studenti delle scuole superiori che inizia la scoperta della propria identità esplorando il mondo che, però, non è pieno di cose positive come vogliono far credere loro, ma ci sono traumi, social media, amori non corrisposti ed amicizie finite male ad essere i protagonisti. Insomma, tutti gli ingredienti per una trama in grado di affascinare.

La terza stagione di Euphoria è già stata confermata ed è attesa con ansia, ma bisognerà aspettare ancora un po’ poiché le riprese sono attese per marzo 2023 con la messa in onda del terzo capitolo entro la fine del prossimo anno. Si pensava che la terza stagione fosse pronta per coincidere con il capitolo finale soprattutto poiché si rischiava di vedere l’addio di Zendaya che è la protagonista più amata e seguita, il volto più amato della serie che le ha permesso di raggiungere un record vincendo due Emmy Awards di seguito. Ed invece mesi di rumors sono stati smentiti e la terza stagione di Euphoria non coinciderà con il finale della serie tv.

Zendaya in Euphoria

La conferma arriva direttamente da Casey Bloys, ovvero il responsabile dei contenuti di Hbo Max che, durante un’intervista con Deadline, ha affermato come sia al lavoro insieme agli autori per trovare un modo in cui la serie possa crescere insieme ai suoi protagonisti. La stessa Zendaya, già in passato, si era detta disponibile ad esplorare la vita dei personaggi dopo il liceo facendo un potenziale salto temporale. D’altronde i protagonisti reali hanno intorno ai 25 ed ai 26 anni e devono vestire i panni di adolescenti sui 17 e sui 18 anni. Questo sarebbe il primo problema che si potrebbe risolvere, ma ce n’è un secondo che forse costringerà gli autori ad andare avanti con la quarta stagione di Euphoria vedendo un nuovo cast. Tutti gli attori protagonisti, infatti, stanno ottenendo importanti ruoli in altri lavori. Zendaya, ad esempio, è impegnata sul set del sequel di Dune. Questo sarebbe un problema poiché diventerebbe davvero difficile far coincidere tutti gli impegni ed averli tutti sul set contemporaneamente. Quindi è nata la possibilità di andare avanti con Euphoria 4 senza Zendaya. Inutile dirlo, i suoi fan si sono già ribellati a questa possibilità prendendo d’assalto i social network e dicendo la loro: Euphoria è una serie tv molto interessante che, secondo il loro parere, ha avuto il successo mondiale proprio grazie all’attrice. Per il momento comunque si tratta solo di supposizioni, si è deciso di andare avanti e sicuramente si farà il possibile per far tornare tutto il cast protagonista, ma se le cose dovessero diventare troppo difficili allora si andrà avanti per la propria strada dicendo addio ai volti più amati.

