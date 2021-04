L’Eurovision Song Contest 2021 andrà in onda. A differenza di altri eventi mondiali che si è deciso di posticipare, la manifestazione canora si farà, ovviamente con tutte le dovute precauzioni e rispettando tutte le regole necessarie al fine di evitare ulteriori contagi. Andrà in scena a Rotterdam, in Olanda, il 18 – 20 – 22 maggio e la nostra Italia sarà rappresentata dalla band dei Maneskin (vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo) che, per l’occasione, hanno dovuto rivedere e modificare la loro canzone Zitti e Buoni.

Come sappiamo, l’evento sarà trasmesso in diretta televisiva. Eravamo abituati alle voci di Flavio Insinna e di Federico Russo che ci accompagnavano alla scoperta di talenti musicali esteri attraverso le loro esibizioni che, spesso, lasciavano senza parole. Ora, però, veniamo a scoprire tramite Tv Sorrisi e Canzoni che i due non ci saranno più e che saranno sostituiti da Gabriele Corsi (noto per aver fatto parte del Trio Medusa ed aver condotto Boss in incognito) e da Cristiano Malgioglio (volto storico del piccolo schermo, noto a tutti) per la serata finale del 22 maggio che andrà in onda su Rai 1. Stando ai rumors, Malgioglio è al settimo cielo poiché già nel 2018 era stato vicino ad essere voce ufficiale dell’Eurovision Song Contest, ma alla fine aveva preferito essere opinionista al Grande Fratello.

Invece, nelle altre due serate che precedono la finale e che andranno in onda su Rai4 troveremo ad accompagnarci le voci di Saverio Raimondo e di Ema Stokholma. La scelta di dire addio all’ormai collaudato duo Insinna – Russo ha creato non pochi dissapori con il pubblico non molto d’accordo con questa scelta. Sono diverse, infatti, le proteste sorte sui social network, soprattutto su Twitter, ma ormai si tratta di una decisione presa e non ci resta altro che aspettare il prossimo mese e vedere se Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio saranno all’altezza del ruolo.

