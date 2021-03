Con la vittoria al Festival di Sanremo 2021 i Maneskin si sono aggiudicati la partecipazione alla competizione canora più famosa d’Europa, l’Eurovision Song Contest, ma la loro canzone Zitti e Buoni per poter partecipare ha dovuto subire dei tagli e delle censure.

Proprio così, per far sì che il brano possa essere portato alla competizione di Rotterdam, in Olanda, i Maneskin hanno dovuto rivisitarlo secondo le linee guida richieste dal contest. Il risultato è una canzone più corta e con meno parolacce, ma non per questo meno grintosa e agguerrita. Insomma, il genere musicale rimane invariato, ma il vero spirito del rock, forse, muore irrimediabilmente…

I cambiamenti apportati a Zitti e Buoni per l’Eurovision Song Contest

Innanzitutto la canzone Zitti e Buoni per l’Eurovision passa da una durata di 3 minuti e 19 secondi, a una di soli 3 minuti.

Ma i cambiamenti più importanti sono avvenuti sul testo, che vede sparire alcune delle parole più colorite e volgari. Ed esempio il verso che nella canzone originale recita “Vi conviene toccarvi i cogli*ni” nella nuova versione diventa “Vi conviene non fare più errori”.

Allo stesso modo, la frase che recita “Non sa di che ca**o parla” nella sua versione edulcorata diventa “Non sa di che cosa parla”.

L’ultimo cambiamento apportato alla canzone è quello che riguarda i riff di chitarra, che sono stati accorciati, andando ad incidere così sulla durata complessiva del brano.

Ironia della sorte, Zitti e Buoni viene in un certo modo zittita. Sapranno i Maneskin “fare i buoni” o non perderanno la loro aura da rockettari ribelli? Lo vedremo sul palco dell’Eurovision Song Contest che quest’anno si terrà a Rotterdam dal 18 al 22 maggio.

Cosa ne pensi di queste censure sulla canzone dei Maneskin? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi il brano censurato per intero, qui sotto.

Il testo di Zitti e Buoni nella versione Eurovision

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi, fra’, di fango

Giallo di siga fra le dita

Io con la siga camminando

Scusami, ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

E anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera, signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene non fare più errori

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide, in casa mia non c’è Dio

Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi la naturale potenza

Dal punto giusto di vista, del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa perché

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro