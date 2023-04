Ha conquistato il cuore di grandi e piccini con “Supereroi“, dolce e intenso brano arrivato terzo al Festival di Sanremo 2023 e certificato platino: stiamo parlando di Mr. Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, rapper classe 1991 di origini lombarde.

Dietro a tale singolo però si celano anche altri nomi, primo fra tutti quello di Federica Abbate, cantautrice e paroliera trentaduenne che ha contribuito attivamente alla stesura del testo insieme allo stesso Mr. Rain e a Lorenzo Vizzini.

Ma la collaborazione musicale tra la cantante e il rapper non si è fermata qui: i due hanno infatti lavorato ad una nuova canzone, rilasciata proprio oggi, venerdì 14 aprile 2023: si intitola “La pioggia prima di cadere“, e qui di seguito ne scopriremo insieme il significato e il testo.

Significato di “La pioggia prima di cadere”

Questo brano, secondo quanto sostenuto da Federica Abbate, coincide con un momento estremamente delicato della sua vita.

Parla di una fase di crescita e cambiamento, di quando si è in attesa di qualcosa che si sa arriverà, ma che comunque tarda a mostrarsi.

Al centro della canzone vi è in particolare una storia d’amore conclusa, che però rappresenta una cicatrice che ancora non ne vuole sapere di cicatrizzarsi e guarire.

Testo della canzone

Ce l’abbiamo messa tutta incrociando anche le dita

ce la siamo vista brutta quante volte in una vita

cercando poi di far tornare i conti ricostruire i ponti

che cosa provi tu nei miei confronti

provando a districare tutti i nodi, in tutti i modi

per accorgerci alla fine, solo tardi, che erano troppi

Da sciogliere

e adesso sei come me

che prima o dopo doveva succedere e siamo [?] io e te

come due gocce uscite da un bicchiere

e lo sai meglio di me

che siamo un passo già oltre ogni limite

sul ciglio di un abisso insieme

Come la pioggia prima di cadere

che lasci andare tutto come viene

non cambia niente se ti voglio bene

anche una diga quando è stanca cede

che dopo tanto in giro ci si vede

sospesi in aria fino a quando tiene

come la pioggia prima di cadere giù

prima di cadere

Siamo passati da parlarci solo con gli occhi

a non avere più niente da dire

ho imparato che il tempo

non mette a posto le cose, te le fa capire

ci sono inizi che meritavano un’altra vita ora quello che ci unisce è lo stesso che ci divide

lo sai meglio di me

anche se ci farà male

anche se dentro i tuoi occhi

vedo scendere le onde del mare

anche se pensavamo di volare

come la pioggia che cade lasciamoci andare

anche se non lo riusciamo ancora a fare

Come la pioggia prima di cadere

che lasci andare tutto come viene

non cambia niente se ti voglio bene

anche una diga quando è stanca cede

che dopo tanto in giro ci si vede

sospesi in aria fino a quando tiene

come la pioggia prima di cadere giù

prima di cadere di giù

prima di cadere di giù

prima di cadere di giù

Come la pioggia prima di cadere

che lasci andare tutto come viene

non cambia niente se ti voglio bene

anche una diga quando è stanca cede

che dopo tanto in giro ci si vede

sospesi in aria fino a quando tiene

come la pioggia prima di cadere giù

prima di cadere di giù.

–

Che ci dite del significato e del testo di “La pioggia prima di cadere“? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti!