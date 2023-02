Alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, Mr. Rain ha proposto “Supereroi” una canzone dal significato molto profondo. In poco tempo il brano ha incontrato un grande favore di critica e pubblico e nella classifica provvisoria della kermesse ha scavalcato artisti dalla carriera più florida.

“Supereroi” è stata composta dallo stesso artista lombardo in collaborazione con Lorenzo Vizzini e Federica Abbate.

In una recente intervista Mr. Rain ha affermato che scrivere la canzone non ha richiesto molto tempo e che le parole fuoriuscivano con grande naturalezza, con solo qualche piccola modifica in fase di produzione.

Il rapper ha sottolineato come la canzone parli direttamente di esperienze personalmente vissute e della speranza di riuscire a chiedere aiuto nei momenti più bui.

Nella sua esibizione, Mr. Rain è accompagnato da un coro di bambini che esprime con maggiore intensità il messaggio espresso.

Il significato del testo di “Supereroi” di Mr. Rain

Il testo di “Supereroi” appare subito connotato da una forte componente introspettiva. Mr. Rain infatti racconta in prima persona le emozioni e le difficoltà che ognuno di noi può incontrare.

Non c’è alcuna vergogna a chiedere aiuto in un momento di difficoltà e a mostrarsi fragili. Fin dalle prime strofe, si esorta l’ascoltatore a non combattere da solo le proprie battaglie perché queste finiranno per sommergerlo e che non si ha alcun beneficio a mascherare le proprie difficoltà e turbamenti interiori dietro una finta corazza.

E allora quella persona a cui ci si rivolge per chiedere aiuto apparirà come un supereroe. Se ci assale la depressione, la vera forza è riconoscere la propria debolezza e affidarsi ad un appoggio esterno.

“Supereroi” racconta di come avvengano le cadute e di come esse siano inevitabili, ma anche di come sia possibile rialzarsi stringendosi a chi ci vuole bene.

Il testo di “Supereroi” di Mr. Rain

Non puoi combattere una guerra da solo

Il cuore è un’armatura

Ci salva ma si consuma,

A volte chiedere aiuto ci fa paura

Ma basta un solo passo come Il primo uomo sulla luna,

Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto

Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro

Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro.

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo

Più profonde di quello che sembrano

Guariscono sopra la pelle, ma in fondo ti cambiano dentro

Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo

Tu c’eri lo stesso

Oh

Quando siamo distanti

Ogni volta che piangi piange pure il cielo

Oh

Non ho molto da darti ma ti giuro che

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo

Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tua è anche mia

Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia

Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me

Supereroi solo io e te

Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

