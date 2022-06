Federico Rossi è un cantante di Modena classe 1994. Diventato famoso per aver fatto parte del duo Benji e Fede fino all’ottobre 2020 quando i due hanno deciso di allontanarsi e proseguire ciascuno con la propria carriera da solista. Nessun problema tra di loro che sono ancora oggi grandi amici e sono pronti a fare il tifo l’uno per l’altro, ma sono arrivati al punto di prendere la decisione di intraprendere una carriera da solista e camminare con le proprie gambe.

Fede ha debuttato da solista solo nell’aprile 2021 con il singolo Pesche dedicato all’allora fidanzata Paola Di Benedetto seguito poi dalle collaborazioni con Annalisa sulle note di Movimento Lento (certificato doppio disco di platino) e con Ana Mena in Sol y Mar. Ed oggi Federico Rossi torna protagonista del mondo musicale. Da oggi, venerdì 24 giugno, infatti, sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Le Mans. Si tratta del primo brano pubblicato con il nuovo management MK3 e lo vede tornare a collaborare con Merk&Kremont, la coppia di deejay produttori che ha contribuito a tutti i suoi successi. Gli autori, invece, sono Federico Rossi stesso insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettore.

Il significato di Le Mans

Le Mans, il nuovo singolo di Federico Rossi, parla di una spericolata corsa tra il passato, il presente ed il futuro. Ecco perché la scelta di Le Mans come titolo, il famoso circuito dove si corre la 24 ore. Un brano spensierato pronto a conquistarci per l’estate, ma non manca una nota di malinconia come capita spesso nei brani di Fede. Infatti parla di una storia d’amore che corre sulla stessa strada, ma in direzioni opposte. Racconta la fine di una relazione, ma lo fa con un sorriso nascondendo in un cassetto i dubbi e qualche vecchia polaroid. A tal proposito, il cantante rivela che:

Il cantante Federico Rossi

“La vita e le esperienze ci rendono più maturi e consapevoli. Oggi so esattamente dove voglio andare e come voglio arrivarci. L’amore, quello vero, lascia strascichi importanti, legami che vale la pena di conservare con cura anche se a volte ci feriscono. La fine di un percorso è l’inizio di una nuova avventura, una nuova corsa che non da tempo di curare le proprie ferite. Il cuore corre Le Mans”.

Nel frattempo, i rumors su una possibile reunion tra Benji e Fede diventano sempre più insistenti, soprattutto dopo la fine della storia d’amore tra Benji e Bella Thorne. Ma per il momento i due diretti interessati non hanno né confermato né smentito.

E tu sei un fan di Federico Rossi? Hai già avuto modo di ascoltare il brano Le Mans? Ti aspettiamo nei commenti!