Dal post Sanremo 2021, ecco che esce un terzetto davvero singolare, si tratta di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti che a quanto pare sono pronti a tirare fuori un singolo tra pochi giorni!

L’idea ci entusiasma già, dal momento che Orietta Berti, cantante della generazione delle nostre nonne, decide di divertirsi e mettersi all’opera con due degli artisti più in voga del momento: Fedez, uscito dal Festival con un secondo posto insieme a Francesca Michielin con la canzone Chiamami per nome, e Achille Lauro, vero protagonista dell’edizione sanremese, presente in tutte le serate con performance indimenticabili.

Orietta Berti invece, ha partecipato al Festival di quest’anno con la canzone Quando ti sei innamorato, arrivando al nono posto della competizione canora, e ha avuto modo di legare con i suoi colleghi più giovani e amati dai giovani.

Il singolo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

E così, ecco che i tre artisti si mettono insieme per tirare fuori un singolo che, per forza di cose, sarà molto originale e che odora già di hit estiva.

A darne l’annuncio, come consueto sui social, è stato lo stesso Fedez, che ha pubblicato un post che mostra loro tre insieme, in uno stile un po’ Hollywoodiano, dove non manca l’ironia.

Dalla didascalia che accompagna la foto, veniamo a conoscenza del titolo del singolo, che sarà Mille, e della data d’uscita, quello dell’11 giugno 2021.

Soltanto qualche tempo fa Fedez aveva dichiarato:

Venerdì ho un appuntamento in studio con Orietta. Questo non significa che faremo qualcosa insieme. Per me si tratta sempre di vedere cosa ne esce, quando si va in studio si prova, si fa una jam session e capiamo cosa ne esce… Fedez

E n’è uscito Mille, che a questo punto aspettiamo trepidanti. Un ottima mossa per Fedez, Achille Lauro e Orietta, che insieme riusciranno a mettere insieme il passato e il presente della musica italiana, aprendo le porte al futuro.

