Si avvicina a grandi passi il momento in cui l’Eurovision Song Contest andrà in scena nel nostro paese. Dopo la vittoria dei Maneskin sul palco di Rotterdam con il brano Zitti e Buoni, la manifestazione canora internazionale è pronta per tornare in Italia dopo 31 anni. L’ultima volta, infatti, è stata nel 1990 dopo la vittoria di Toto Cutugno.

Inutile dirlo, è atteso con molta ansia poiché si tratta di un evento importante per il bel paese. Ancora non si ha la certezza sulla città che ospiterà la kermesse canora poiché è necessario che rispondano a determinati standard e quindi si sta valutando in questi giorni. Così come in questi giorni si sta cercando di capire a chi affidare la conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022. Solo pochi mesi fa si parlava della coppia formata da Chiara Ferragni ed Alessandro Cattelan, pronti a diventare i protagonisti dell’edizione italiana. Nel frattempo si sono susseguiti altri nomi, come quello di Mika. Il cantante di Beirut, classe 1983, questa estate aveva fatto smentire la notizia della sua possibile conduzione direttamente dal suo staff che aveva allontanato il tutto definendole voci prive di fondamento. Ma ora si torna a fare il suo nome, precisamente su Radio Deejay quando Gabriele Corsi del Trio Medusa, durante la trasmissione radiofonica Chiamate Roma Triuno Triuno, ha affermato:

“Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision..ecco, l’abbiamo detto”.

L’Eurovision Song Contest 2022 arriva in Italia

Inutile dirlo, le sue parole hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo con i fan del cantante entusiasti di questa possibilità. Da parte sua Mika, questa volta, non ha ancora smentito la notizia e questo fa ben sperare. D’altronde sarebbe la scelta migliore: Mika è un volto famoso in Italia, ma non solo. Grazie ai suoi brani che sono diventati successi internazionali come ad esempio Grace Kelly, Relax Take It Easy, Big Girl, Lollipop per citarne alcuni. Inoltre, il pubblico ama la sua presenza ad X Factor quindi ci sono tutte le carte in regola perché sia la scelta giusta. Non ci resta altro che aspettare e vedere se sarà davvero così.

