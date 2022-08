Siamo solo ad agosto, eppure in Italia non si parla già d’altro. Stiamo parlando, ovviamente, del Festival di Sanremo, kermesse canora aspettata ogni anno con ansia. Al momento sappiamo che andrà in onda nel febbraio 2023, più precisamente dal 7 all’11, e che alla conduzione troveremo ancora Amadeus, ma soprattutto che sarà affiancato da Chiara Ferragni e da Gianni Morandi pronti a tenere compagnia al conduttore sul palco. Due nomi molto amati dal pubblico italiano che, senza dubbio, guarderà con ancora più piacere il Festival di Sanremo.

Per questo motivo, c’è grande attesa e curiosità per vedere cosa succederà sul palco dell’Ariston il prossimo anno. Di solito, verso il mese di dicembre, iniziano ad essere resi noti i primi big ed i primi ospiti che prenderanno parte alle varie serate, ma quest’anno sono stati precorsi i tempi proprio perché c’è grande curiosità ed abbiamo già la possibilità di conoscere i primi big che saranno in gara il prossimo anno. Tutto questo grazie ad Alfonso Signorini che li ha svelati in una rubrica del settimanale Chi. Ovviamente al momento si tratta solo di rumors e non ci sono conferme, però si sa che Signorini molto difficilmente sbaglia. È sufficiente pensare a quando ha dato in anticipo i nomi dei nuovi giudici di X Factor azzeccandoli e quindi quando dice una cosa poi si realizza. Secondo Alfonso Signorini: Annalisa, Al Bano, Rocco Hunt e Tananai saranno sul palco dell’Ariston nel febbraio 2023. Ripetiamo che, al momento, sono solo rumors, ma per quanto riguarda Annalisa potrebbe essere plausibile visto che la cantante ligure sta lavorando ad un nuovo album di inediti. Mentre per quanto riguarda Tananai sembra più difficile perché lui stesso, in una recente intervista, ha rivelato che:

La cantante Annalisa Scarrone

“A dire la verità al momento Sanremo non è nei miei pensieri principali. Ora mi sto concentrando sulla nuova musica e sono focalizzato sul tour. Non ho grandi progetti futuri, penso al presente al tour e al dare il massimo sul palco per chi viene a vedermi”.

Amadeus è da maggio che sta ascoltando i brani e sta continuando anche in questi giorni per iniziare a farsi un’idea però stando sempre a quanto sostiene il settimanale Chi, Amadeus vorrebbe incentrare il prossimo Festival di Sanremo su un confronto generazionale con il nuovo che avanza da una parte e dall’altra parte la musica tradizionale con i nomi di sempre in modo tale da accontentare un po’ tutti. Inoltre, spazio anche a Fedez che, però, non sarà in gara replicando lo scorso anno con Francesca Michielin. Ma ovviamente con Chiara Ferragni sul palco non potrà non esserci un’apparizione del marito. Al momento non ci è dato sapere in che ruolo, ma viene spontaneo pensare che si esibirà anche lui sul palco dell’Ariston magari con uno dei suoi ultimi successi magari dedicandolo alla moglie Chiara, impegnata in questa importante sfida.

E tu cosa ne pensi di questi primi big? Secondo te prenderanno davvero parte al Festival di Sanremo 2023? Ti aspettiamo nei commenti!