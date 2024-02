Ieri sera andata in scena al teatro dell’Ariston una delle serate più attese di tutto il Festival di Sanremo. Ovvero quella delle cover dove i 30 artisti in gara si sono esibiti al fianco di nomi importanti della musica italiana e mondiale su brani che hanno fatto la storia. Amadeus, sempre affiancato da Fiorello all’esterno dell’Ariston, questa volta ha scelto come co – conduttrice Lorella Cuccarini: una scelta azzeccata in quanto la donna ha portato radiosità e bellezza sul palco, incantando tutti con la sua forma fisica pazzesca ed il suo talento.

Ed i risultati non si sono fatti certo attendere visto che la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è stata un vero e proprio record con circa 12 milioni di telespettatori sintonizzati sulla kermesse canora ed uno share pari al 73,2% per la seconda parte della serata. D’altronde si sapeva che sarebbe andata così perché tutti, nel bene o nel male, erano incuriositi di vedere importanti nomi tornare sul palco dell’Ariston e le aspettative non sono state certo deluse. Alla fine il primo posto per la serata delle cover se lo è aggiudicato Geolier con un medley insieme a Gue, Luché e Gigi D’Alessio. Un primo posto che non ha convinto tutti, soprattutto i presenti all’Ariston che hanno accolto la notizia tra i fischi. Al secondo posto troviamo Angelina Mango e l’interpretazione de La Rondine. Terzo posto per Annalisa insieme a La Rappresentante di Lista con Sweet Dreams. Chiudono la top five Ghali con Ratchopper ed il medley Italiano vero ed, infine, Alfa insieme a Roberto Vecchioni sulle note di Sogna Ragazzo Sogna. E come ogni serata che si rispetti, eccoci pronti a dare un’occhiata anche ai look con cui i big in gara si sono presentati ieri sul palco del Festival di Sanremo. Chi è stato promosso a pieni voti e chi, invece, non ha fatto la scelta giusta? È presto detto.

La più bella e fashion della quarta serata del Festival di Sanremo è stata Annalisa che torna, così, a conquistarsi la medaglia d’oro dopo la prima serata. Sempre in Dolce & Gabbana ha optato per un trench lucido di colore nero (d’altronde a Sanremo ieri sera pioveva), ma al tempo stesso sexy in quanto le lasciava scoperte le gambe con le classiche parigine, ormai segno inequivocabile della cantante ligure. Secondo posto per Fiorella Mannoia che ieri ha davvero stupito tutti: un inizio elegante con una tuta in paillettes di Luisa Spagnoli ed un blazer over, ma poi sulle note di Occidentali’s Karma si è lasciata andare, ha tolto il blazer ed ha messo in bella mostra il suo look ed il suo fisico impeccabile. E dopo tre serate in cui i suoi look non sono piaciuti, arriva sul podio anche Angelina Mango: bella come non mai ieri sera ha abbandonato il gipsy style per un look Etro by Marco de Vincenzo più accurato e soft. Infine spazio a Clara che non smette di stupire e di confermare quanto sia portatrice di eleganza e raffinatezza. Senza dubbio Francesco Vavallo, il suo stylis, ha fatto un ottimo lavoro e per la serata delle cover hanno optato per un abito bustier in denim di Roberto Cavalli by Fausto Puglisi.

Fiorella Mannoia Angelina Mango Clara

Passiamo ora ai look bocciati della quartaserata del Festival di Sanremo 2024. Ci teniamo a precisare che il mondo è bello perché è vario quindi, di conseguenza, questi look possono piacere, ma noi ci siamo basati sulla maggioranza delle opinioni raccolte nel mondo virtuale. Il messaggio che vuole portare sul palco dell’Ariston è ammirevole così come lo è la sua canzone, ma ieri sera sulle note di Lady Marmalade BigMama ha osato forse un po’ troppo scegliendo uno stile burleseque con trasparenze in perfetto stile latex con capelli wet look che vanno tanto di moda quest’anno. Secondo posto tra le bocciate per Rose Villain: sempre promossa per il suo stile ed il suo look quindi da lei è normale aspettarsi sempre il massimo, mentre ieri sera non è piaciuta molto la sua scelta. In Emporio Armani, infatti, ha indossato un mini dress di cristalli con la tipica fusciacca, ovvero la lunga sciarpa che le fa quasi da velo ed uno scollo sul retro. Ed infine troviamo Emma: bella ed elegante, questo non è messo in dubbio, ma ieri si è presentata con un abito lungo fino ai piedi con collo alto, maniche lunge e sinceramente da una ragazza bella e giovane come lei ci si aspettava qualcosa di più.

BigMama Rose Villain Emma Marrone

Ed ora, invece, spazio anche all’universo maschile con i cantanti che ieri hanno calcato il palco dell’Ariston. Primo posto per Irama: rimane fedele al suo segno distintivo ed anche ieri sera ha indossato un look di pelle con una giacca cropped che richiama i pantaloni. Medaglia d’argento per i Santi Francesi o meglio per il look di Alessandro De Santis che, questa volta, ha voluto osare ed ha optato per una gonna pareo che va tanto di moda tra il genere maschile ed una blusa in tulle con motivi floreali, il tutto firmato Dolce & Gabbana. Ed infine Mahmood che ha scelto di proseguire la kermesse canora sull’onda dell’eleganza e della classicità con i toni del nero e tessuti satin. Il look firmato Dolce & Gabbana è stata la scelta perfetta per l’esibizione di Come è profondo il mare.

Irama Santi Francesi Mahmood

E se abbiamo tre donne bocciate per i loro look, non sono da meno gli uomini. Primo tra i bocciati Diodato: dopo look colorati, questa volta ha preferito andare sul classico e scegliere un look total black firmato Zegna. Un colore che lo spegne, senza dubbio meglio quando osa un po’ con i colori. Anche Mr Rain sulla falsa riga del collega, ma al contrario: nessuno si aspettava questo cambio di stile improvviso per il giovane cantante che ha abbandonato i classici completi in tessuto a cui ci aveva abituato per scegliere un look in pelle color verde scuro firmato Fendi. Un cambiamento che non ha convinto, il pubblico lo preferisce nella veste più classica. E per ultimo Gazzelle: sappiamo che ormai è il suo stile, ma lui stesso ha detto che è pronto a stupirci quindi chi lo sa, magari per la serata finale si presenterà sul palco dell’Ariston in giacca e cravatta? Intanto ieri, al fianco di Fulminacci sulle note di Notte prima degli esami, si è presentato sempre con un look informale, ma questa volta ha scelto una giacca color rosa antico ed i soliti occhiali da sole.

Diodato Mr Rain

Ed infine spazio anche per Lorella Cuccarini che con la sua stylist Sole Galanti ha scelto look degni di nota. Per il primo look ha scelto un vestito di archivio firmato Dolce & Gabbana con un abito corsetto tra seta e stringhe della collezione primavera – estate 2003. Poi si è affidata a Gianfranco Ferré e ad una sua creazione della collezione autunno – inverno 2000, ovvero un semplice abito nero e bianco lungo e vintage con i baveri che richiamano le giacche invernali. E’ stato promosso a pieni voti anche il terzo look che era un omaggio a Gianni Versace: abito vintage della collezione autunno – inverno 1992, ovvero un vestito nero longuette con bottoni dorati e stringhe. Ed anche il look finale è stato da dieci e lode: un long dress color blu notte pieno di stelle creato da Roberto Cavalli.

I look di Lorella Cuccarini a Sanremo

E tu hai seguito la quarta serata del Festival di Sanremo 2024? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale, invece, meno? Ti aspettiamo nei commenti!