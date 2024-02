Continua il successo del Festival di Sanremo che quest’anno sta attirando davvero tanto l’attenzione del pubblico italiano e non solo. Ieri sera giro di boa con la terza serata che ha visto Amadeus sempre accompagnato da Fiorello, ma anche da una co-conduttrice d’eccezione: Teresa Mannino. Dopo essere stato affiancato da Marco Mengoni e Giorgia, due esponenti del mondo musicale, si è passati al mondo del divertimento con la comica siciliana.

Ed anche ieri sera i risultati non sono certo mancati. Sono stati oltre 10 milioni, infatti, gli spettatori che hanno assistito alla terza serata del Festival di Sanremo con uno share pari al 60,1%. Si sono esibiti 15 big in gara, ma gli altri 15 artisti non erano assenti, al contrario hanno debuttato nelle vesti di conduttori per poter presentare i loro colleghi. Una novità voluta da Amadeus per quest’anno e che è piaciuta perché ci permette di conoscere ancora meglio i volti che salgono sul palco dell’Ariston. I voti alle canzoni li abbiamo già dati durante la prima serata quando si sono esibiti tutti e 30 i big in gara, mentre la classifica di ieri ha visto al primo posto Angelina Mango con La Noia seguita da Ghali con Casa Mia ed Alessandra Amoroso con Fino a qui. Quarto posto per Fragili de Il Tre e quinto posto per Due altalene di Mr Rain. Ma per quanto riguarda i look, invece? Pronti a vedere chi ieri ha brillato e chi, invece, al contrario ha fatto scelte non apprezzate dal pubblico?

Per questa terza serata la più bella ed elegante è stata, senza ombra di dubbio, Rose Villain: già le prime due serate aveva attirato l’attenzione con look degni nota, ma ieri ha proprio meritato il primo posto. Elegante come non mai con un look total black formato da una tuta intera firmata Balenciaga che la slanciava ancora di più rispetto al solito lasciandole la schiena scoperta e rendendola sensuale. Secondo posto per Alessandra Amoroso: il mondo virtuale ha decretato che la cantante pugliese è colei che porta grazia e raffinatezza sul palco dell’Ariston riuscendo a far innamorare con i look scelti ogni volta. Anche lei ha optato per un look total black firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi con un provocante spacco ed una gonna semitrasparente, immancabili i dettagli cut out sui fianchi. Non si è esibita ieri, ma ha debuttato nelle vesti di presentatrice Clara che ha portato sul palco un look di Andreadamo total black, un grande classico che non l’ha fatta sfigurare. Con gli occhiali (lei che non indossa le lenti a contatto) è piaciuta ancora di più. Ed anche Annalisa, ovviamente, non poteva non essere promossa anche questa volta: si è affidata ancora a Dolce & Gabbana con un abito argento ed una camicia bianca, ma immancabili le autoreggenti che sono diventate il suo punto distintivo durante questa kermesse canora.

Alessandra Amoroso Clara Annalisa

Passiamo ora ai look bocciati della terza serata del Festival di Sanremo 2024. Ci teniamo a precisare che il mondo è bello perché è vario quindi, di conseguenza, questi look possono piacere, ma noi ci siamo basati sulla maggioranza delle opinioni raccolte nel mondo virtuale. Loredana Bertè, anche ieri sera, ha giocato sul contrasto tra i suoi capelli azzurri ed il look nero con un vestitino corto e le gambe sempre in bella mostra, ma non riesce ancora a guadagnare la sufficienza. Bocciata anche Angelina Mango: è la prima in classifica con la sua canzone La Noia però continua a non convincere con la scelta dei suoi look gipsy. Si è affidata ad Etro per la terza serata ed ha indossato un abito corto e le immancabili zeppe. Non mancano neanche i colori, ma non piacciono le calze velate nere: poteva osare di più. Infine, a differenza della sera precedente dove è stata promossa a pieni voti, non è stato lo stesso ieri sera per Big Mama che ha indossato un cappotto come vestito ed anche una coroncina.

Loredana Bertè Angelina Mango Big Mama

Ed ora, invece, spazio anche all’universo maschile con i cantanti che ieri hanno calcato il palco dell’Ariston. Promosso Mr Rain: il tipico ragazzo della porta accanto che ha scelto di vestirsi Fendi con un abito grigio piombo in tessuto satin, il tutto completato da un pullover sotto la giacca. Elegante come non mai. Secondo posto per Dargen D’Amico: porta al Festival di Sanremo un brano importante di cui è necessario leggere le parole per comprendere a pieno il testo. Così ha scelto di optare per un completo firmato Moschino della collezione 1993 dove le parole sono le vere protagoniste. Impossibile non premiare anche Mahmood che a stile è davvero uno che difficilmente sbaglia: look di Loewe by Jonathan Anderson, ma poi vogliamo parlare delle treccine? Impossibile non guardarlo con gli occhi a cuoricino.

Mr Rain Dargen D’Amico Mahmood

E se abbiamo tre donne bocciate per i loro look, non sono da meno gli uomini. Si è esibito per secondo, ma è stato visto solo come una “brutta copia” di Mahmood. Stiamo parlando di Maninni che si è presentato con un look total black che ricordava, appunto, quello del collega la sera prima, ma a differenza di Mahmood non è piaciuto con una blusa ricoperta da fiori in 3d tono su tono (e che infatti non si notavano molto). Bocciato anche Il Tre: giovane e bello, non lo mettiamo in dubbio, ma siamo pur sempre su un palco di una kermesse canora seguita in tutto il mondo e la scelta di presentarsi a petto nudo, senza una maglietta o una camicia sotto la giacca nera non è piaciuta. Di sicuro tutti noi abbiamo visto bene i tatuaggi che ha sul petto e sull’addome. Ed anche Alfa continua a non convincere: si presenta praticamente sempre con lo stesso outfit. Va bene che la sua idea è sempre stata quella di salire sul palco dell’Ariston senza look importanti per non sviare l’attenzione dall’artista e dalla canzone, ma potrebbe almeno cambiare un po’.

Maninni Il Tre Alfa

Teresa Mannino, invece, per questa importante serata si è affidata a Fausto Puglisi. Tre look particolarmente sono piaciuti molto: il primo, quello del suo esordio sul palco dell’Ariston, dai toni chiari con le piume che rendono più decorativa la sua blusa. Il secondo colore scelto dalla comica è stato il verde con un motivo animalier: pantaloni a zampa di elefante e, questa volta, blusa con le maniche a campana. Infine come non poter amare il look rosa? Piume onnipresenti così come il suo sorriso.

E tu hai seguito la terza serata del Festival di Sanremo 2024? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale, invece, meno? Ti aspettiamo nei commenti!