Il Festival di Sanremo si è ormai concluso da tre settimane, ma nonostante questo continua a far parlare. È stata un’edizione diversa rispetto le altre ed infatti lo confermano gli ascolti che ogni singola puntata è riuscita a realizzare. Nonostante questo, a farla da padrone sono sempre i rumors.

Il Festival di Sanremo 2023 è stato vinto da Marco Mengoni con il suo brano Due Vite. Una vittoria che in molti si aspettavano in quanto il cantante di Ronciglione era già dall’inizio il favorito. Lui stesso, durante un’intervista alla radio, ha rivelato come alcuni dei suoi colleghi non lo salutassero o lo guardassero male proprio per questo motivo. Da quel momento sono partiti i rumors e si era arrivati a dire che Ultimo non aveva mai salutato Mengoni dietro le quinte. Per tre settimane silenzio assoluto a riguardo con il pubblico convinto che il cantante di Roma non avesse accettato la vittoria di Marco Mengoni e che sperava di essere lui il vincitore con la sua Alba. D’altronde non sarebbe la prima volta visto che, nel 2019, si era scagliato contro Mahmood e la canzone Soldi poiché vincitori del Festival di Sanremo.

Nonostante il quarto posto, Ultimo ha ottenuto ottime soddisfazioni da questo Festival di Sanremo tanto che il suo nuovo album Alba è il più venduto e, per la seconda settimana consecutiva, è in testa alla chart FIMI. Forte di questi risultati, Ultimo ha deciso di fare chiarezza e di dire finalmente la sua a proposito degli screzi con Marco Mengoni durante un’intervista con Radio Deejay ospite di Linus e di Nicola Savino:

“Erano usciti articoli dove dicevano che Ultimo e Mengoni non si sono salutati. Anzi, il contrario. Ci siamo anche abbracciati ed io ho molta stima di Marco. Lo volevo precisare perché si tratta di articoli falsi. Sai, oggi scrivono delle robe che non esistono. Non è vero nulla anche perché ripeto che io lo stimo molto e quello che avete letto non è la verità”.

Finalmente quindi si chiude anche questo capitolo che ci fa capire, ancora una volta, come spesso rumors messi in giro non trovino riscontro nella realtà. E si tratta anche dell’ennesima conferma di come tra Ultimo e Marco Mengoni ci sia un bellissimo rapporto di stima reciproca.

E tu cosa ne pensi di questi rumors, ci credevi? Preferisci Ultimo o Marco Mengoni? Ti aspettiamo nei commenti!