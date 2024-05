“Neve al sole” è il nuovo singolo di Ultimo che arriva allo stesso tempo del disco intitolato “Altrove”. Un vero e proprio racconto in musica che il cantautore romano, con all’attivo 66 Dischi di Platino e 21 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e più di 1 miliardo di stream collezionati su Spotify, ha tracciato per raccontarsi in modo inedito, accompagnando per mano i suoi fan a scoprire quell’altrove che ognuno disegna in modo unico e custodisce dentro di sé.

Il significato di “Neve al sole” di Ultimo

Il significato della canzone ha a che fare ancora una volta con l’amore. In “Neve al sole” di Ultimo, il protagonista cerca incessantemente e ovunque la persona amata dopo averla persa: nelle strade, nelle case e nelle sue attività quotidiane. Una ricerca spasmodica il cui significato è il vuoto, la difficoltà di vivere senza di lei.

Nel testo, il protagonista ricorda i momenti speciali condivisi insieme e descrive la relazione proprio come neve al sole, che diventa quindi una metafora di qualcosa di bello ma destinato a svanire. I ricordi sono anche paragonati a lame che il protagonista cerca di evitare, volendo dimenticare il passato e ricominciare insieme.

Il brano quindi parla di temi come perdita, nostalgia e desiderio di riconciliazione, catturando la bellezza e la fragilità delle esperienze condivise e il peso dei rimpianti.

Il testo di “Neve al sole” di Ultimo

E ti cerco dentro le strade

in quel posto che mi rimane

tra le cose vicine e lontane

ed è difficile

e ti cerco dentro ste case

quando esco e vado a mangiare

dagli amici e non mi rimane

niente se non te

Ti ricordi quella mia fase

ti ricordi quella mia frase

ora dimmi cosa rimane

neve al sole noi

E ti cerco dentro le strade

in quel posto che mi rimane

tra le cose vicine e lontane

ed è difficile

e i ricordi sembrano lame

che da tempo provo a schivare

che ne dici di dimenticare

provaci con me

E non so se con un’altra nel letto

saprei dirle lo stesso, non so

se andando nei nostri posti

a un’altra farei i discorsi che sai

E ti cerco dentro le strade

in quel posto che mi rimane

tra le cose vicine e lontane

ed è difficile

Ti ricordi quella mia fase

ti ricordi quella mia frase

ora dimmi cosa rimane

neve al sole noi

E ti ho persa dentro le strade

c’eri tu e il tuo modo di fare

che ne dici di ricominciare

provaci con me

Ti ricordi quella mia fase

ti ricordi quella mia frase

ora dimmi cosa rimane

neve al sole noi

E non so se con un’altra nel letto

saprei dirle lo stesso, non so

se andando in quei nostri posti

a un’altra farei i discorsi che sai

Dove sei?

Perché non mi riconosci?

E con la mano mi sposti?

Dove sei?

Perché non siamo rimasti?

Ed hanno vinto i rimpianti

Neve noi

neve noi

E ti cerco dentro le strade

in quel posto che mi rimane

tra le cose vicine e lontane

ed è difficile

E tu, cosa ne pensi di “Neve al sole” di Ultimo? Lascia un commento!