Finalmente reso noto il programma, giorno per giorno, del Festival di Sanremo 2022. Ancora una volta a condurre la kermesse canora sarà Amadeus, già direttore artistico e fulcro dell’intero evento.

Innanzitutto arriva conferma delle date: il Festival di Sanremo 2022, infatti, si terrà dall’1 al 5 febbraio presso il teatro Ariston, e verrà trasmesso in diretta su Rai Uno. I concorrenti in gara saranno in totale 24, nel particolare 22 vip e 2 nuove proposte che arriveranno direttamente da una competizione svoltasi a dicembre.

Quest’anno infatti, cambia il regolamento per il Festival, che non prevede due sezioni divise, tra Big e Nuove Proposte, ma un’unica gara con la presenza tra i concorrenti di due giovani precedentemente vincitori di una competizione. Leggi qui tutte le novità del Festival di Sanremo 2022.

Ma vediamo nel dettaglio il programma giorno per giorno.

Prima e seconda serata del Festival di Sanremo – 1 e 2 febbraio 2022

Nella prima serata del Festival potremo ascoltare 12 delle canzoni in gara, quindi la prima metà, mentre nella seconda serata ascolteremo le restanti 12.

Per ogni esibizione, ci sarà un voto da parte delle giurie disgiunte, che saranno giuria della carta stampata e della tv, giuria delle radio e giuria del web. Ogni voto avrà un peso percentuale diverso sul risultato finale, e nel dettaglio sarà così ripartito: giuria della carta stampata e della tv 33%; giuria delle radio 34%; giuria del web 33%.

Alla fine di ognuna delle due serate verrà stilata una classifica, e quindi una classifica finale di tutte e 24 le canzoni in gara.

Terza serata del Festival di Sanremo – 3 febbraio 2022

La terza serata sarà quella che vedrà protagonisti anche gli spettatori a casa. Dopo ogni esibizione delle 24 canzoni in gara, infatti, ci sarà il voto del pubblico attraverso il Televoto, e quello della Demoscopica 1000, che avranno una percentuale del 50% ognuno.

Si stilerà quindi una nuova classifica, che unita a quelle delle serate precedenti, darà una classifica generale delle 24 canzoni in gara.

Quarta serata del Festival di Sanremo – 4 febbraio 2022

La quarta serata sarà quella delle cover. Ognuno dei 24 artisti in gara si esibirà, da solo o in compagnia di altri cantanti ospiti, in una cover parte del repertorio di musica italiana e internazionale degli anni 60’, 70’ e 80’.

Per ogni esibizione ci sarà in voto del pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto e dalla Demoscopica 1000. Il peso percentuale del voto sarà ripartito in Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33% e Demoscopica 1000 33%.

La media tra questi ultimi voti e quelli delle serate precedenti determineranno una nuova classifica.

Quinta serata del Festival di Sanremo – 5 febbraio 2022

Nella serata finale del Festival potremo infine riascoltare tutte e 24 le canzoni, le cui esibizioni verranno seguite dal Televoto del pubblico. I risultati del voto, uniti a quelli delle serate precedente, daranno una nuova classifica.

I primi tre artisti di questa classifica si esibiranno nuovamente, e seguirà il voto del pubblico, della giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta e della Demoscopica 1000.

Solo a questo punto verrà quindi annunciato il vincitore del Festival di Sanremo 2022, e a seguire il secondo e il terzo posto.

Cosa ne pensi del programma del Festival di Saremo 2022? Lascia un commento qui sotto per dire la tua al riguardo.