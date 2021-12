La stagione delle feste è iniziata, il che significa che sei tenuto a guardare almeno un paio di film natalizi.

Ma i film di Natale non sono esattamente per tutti.

Ecco perché ho raccolto un elenco di film per soddisfare i gusti di tutti, anche di quelli che odiano la natura sdolcinata dei film delle vacanze.

Iniziamo con i film di Natale per i più piccoli.

Film di Natale per bambini

Un bambino chiamato Natale

Una novità di Netflix arrivata da pochissimo sulla piattaforma di streaming e pronta per l’inizio del periodo natalizio 2021.

Il film racconta la storia di Nikolas, un bambino che crede nella magia e che grazie al suo cuore e alla sua determinazione, riesce a salvare il Natale. La storia, tratta dal libro di Matt Haig, ci presenta un protagonista giovanissimo che parte alla ricerca di suo padre e di “una scintilla di speranza”. Si troverà a viaggiare così in un posto incantato abitato da elfi e folletti che saranno in grado di esaudire tutti i suoi desideri.

Arthur Christmas – Il figlio di Babbo Natale

Uno dei film animati sul Natale più originale e divertente degli ultimi anni che ci farà conoscere un personaggio molto importante: il figlio di Babbo Natale.

Arthur è l’ultimo dei due figli di Babbo Natale e a differenza di suo fratello, super organizzato e sicuro di sé, è goffo, timido e insicuro. Eppure per Arthur è in arrivo una missione speciale, alla quale non potrà rinunciare: portare i doni all’unica bambina al mondo che non li ha ancora ricevuti. Riuscirà Arthur a superare i suoi limiti e a rendere felice tutti i bambini del mondo?

Il magico sogno di Annabelle

Un dolcissimo film animato che risale al 1997, ma che non perde la sua aura magica.

La protagonista della storia è una giovane vitellina nata la vigilia di Natale, amica di un bambino che vive in una fattoria del Tennessee. Dopo aver incontrato Babbo Natale, la vitellina Annabelle rimane incantata dalle renne volanti, e sogna di poter un giorno diventare come loro…

Il Natale di Angela

Un film perfetto per capire il vero senso religioso del Natale. Con soli 30 minuti di durata, Il Natale di Angela saprà commuovere grandi e piccini.

Protagonista della trama, come suggerisce il titolo, è Angela, ultima di quattro figli di una famiglia molto povera. Durante la notte di Natale, Angela e la sua famiglia stanno assistendo alla Santa Messa, e vedendo la riproduzione di Gesù, la bambina inizia a chiedersi se il bambino stia soffrendo il freddo, dal momento che è coperto solo di fasce. Da quel momento Angela si impegnerà a trovare per Gesù un luogo caldo e confortevole.

Klaus – I segreti del Natale

Un film animato che ci presenta uno stile unico, fatto di tecniche d’animazione tradizionali accostate a quelle più all’avanguardia. Il film, proprio per la sua particolarità ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar e vinto diversi altri premi.

La trama gira intorno al personaggio di Jesper, un postino che viene mandato a lavorare su di un’isola gelida e inospitale. Tutto cambia però quando Jesper incontrerà due amici molto speciali: Klaus e Alva.

Jingle Jangle – Un’avventura natalizia

Uscito lo scorso anno, Jingle Jangle è un film molto divertente e ricco di bella musica e cast d’eccezione.

Compaiono nel musical attori come il premio Oscar Forest Whitaker, Keegan- Michael Key, Hugh Bonneville, e poi ancora Anika Noni Rose e Phylicia Rashad e dulcis in fundo il cantante Ricky Martin.

Il protagonista della storia è un giocattolaio, Jeronicus Jangle che, tradito anni prima da un suo fidato assistente, è caduto in una sorta di infelicità e depressione. A smuovere la situazione arriva però la sua speciale nipotina…

Qualcuno salvi il Natale

Netflix ha prodotto un vero classico nel 2018 con Qualcuno salvi il Natale.

Il cast non è affatto male con Kurt Russell che interpreta un Babbo Natale in cerca di avventura attraverso i cieli di Boston. I bambini che scrivono a Babbo Natale hanno recentemente perso il padre, e uno di loro ha iniziato a prendere alcune decisioni discutibili mentre l’altro si appoggia allo spirito natalizio più che mai per sentirsi vicino al suo defunto papà. Per prima cosa, i costumi sono fantastici e la musica è super divertente. Questo film è una gioia per tutti. Ci sono anche dei simpatici elfi che piaceranno anche ai bambini più piccoli. Purtroppo, il sequel arrivato su Netflix il mese scorso non è all’altezza del primo film. Ma puoi sempre vederlo se il primo ti è piaciuto parecchio.

Elf

Elf è uno dei miei film di Natale preferiti e sicuramente anche uno dei migliori film di Will Ferrell, attore che mi diverte un sacco.

Il film è stato pubblicato nel 2003 ed è stato diretto dall’ideatore di Iron Man, Jon Favreau. Ferrell interpreta Buddy, un umano cresciuto come un elfo nel villaggio di Babbo Natale al Polo Nord. Si reca a New York per incontrare per la prima volta il suo vero padre (interpretato da un James Caan perfettamente in linea col suo personaggio). Buddy è un pesce fuor d’acqua nella Grande Mela e si ritrova invischiato in tante situazioni di caos.

Il Grinch

C’è solo una versione del classico del dottor Seuss How The Grinch Stole Christmas che vale la pena guardare, ed è la versione del 2000 di Ron Howard/Jim Carrey.

La storia racconta le vicende del Grinch, un residente diffamato di Whoville che odia il Natale perché i cittadini che amano il Natale lo hanno preso in giro quando era piccolo. Il Grinch decide di dargli una lezione rubando tutti i loro regali di Natale. Carrey è l’attore ideale per interpretare il famigerato personaggio verde, e mette tutto il suo entusiasmo in questo ruolo, rendendolo immensamente affascinante. Il film è stravagante, un po’ surreale ma anche molto divertente. Bellissima la canzone originale Where Are You Christmas, cantata da Carrey e dalla piccola Cindy Lou Who. Nel cast sono presenti anche Christine Baranski, Jeffrey Tambor, Molly Shannon. La narrazione è ad opera di un certo Anthony Hopkins.

Santa Clause

Il film che ha generato due sequel tutt’altro che perfetti rappresenta felicità e amore a tutto tondo.

Tim Allen interpreta Scott Calvin, un papà divorziato che sta solo cercando di sfruttare al massimo il tempo che ha con suo figlio Charlie durante le vacanze di Natale. È un po’ ruvido ma si sforza per fare tutte le cose a modo. La situazione però gli sfugge di mano quando uccide accidentalmente Babbo Natale. Decide di indossare il suo vestito, diventando il prossimo Santa Claus. Scott deve imparare tutto sulla gioia del Natale prima del 25 dicembre. Ci riuscirà?

The Nightmare Before Christmas

Il musical prodotto da Tim Burton dal titolo The Nightmare Before Christmas è diventato molto popolare sin dalla sua uscita, nel 1993.

Il film mostra Jack Skellington (doppiato da Chris Sarandon) incappare nella magia del Natale durante una visita a Christmas Town. Decide che la sua vacanza spaventosa e oscura ha bisogno di un po’ di fascino natalizio e tenta di dirottare il giorno festivo della sua città. La fotografia (immediatamente riconoscibile come appartenente a Burton) e le canzoni risuonano ancora oggi.

Film di Natale per la famiglia

48 desideri di Natale

Un film natalizio avventuroso e divertente, da vedere con tutta la famiglia. La storia di tre elfi sventurati che perdono alcune lettere di Natale e fanno di tutto per poterle ritrovare.

A mancare dal mucchio di lettere, proprio nel giorno della Vigilia di Natale, sono per la precisione 48 letterine provenienti dalla cittadina di Minnedoza. Siccome i desideri non esauditi possono far sparire per sempre il Natale, i tre elfi dovranno mettersi all’opera per rimediare al loro pasticcio.

4 fantasmi per un sogno

Un film che non parla propriamente del Natale, ma che in questo periodo non può assolutamente mancare.

La storia di Harrison, Penny, Julia e Milo che, uniti dal destino su uno stesso autobus, muoiono in un incidente stradale. Proprio in qiuel momento però sta nascendo Thomas, e le quattro anime rimangono attaccate a lui per tutta la vita. Quando Thomas sarà adulto, dovrà darsi da fare per dare una mano ai suoi amici fantasmi…

Noelle

Anna Kendrick interpreta la sorella energica di Babbo Natale… questa premessa a me sembra molto allettante.

Il divertente film Disney del 2019 mostra il personaggio di Kendrick lasciare il Polo Nord per la soleggiata Arizona così da inseguire suo fratello Nick (Bill Hader), che ha appena assunto il ruolo di Babbo Natale e sta avendo difficoltà a completare i suoi compiti. Noelle è l’incarnazione umana dello spirito natalizio. Kendrick è inesorabilmente positiva e divertente mentre cerca di rimettere in sesto il Natale. Nel cast troviamo anche Shirley Maclaine, Billy Eichner e Kingsley Ben-Adir.

Una promessa è una promessa

Un classico natalizio con Arnold Schwarzenegger, Una promessa è una promessa è un film da vedere con tutta la famiglia.

Arnie interpreta un padre tormentato che cerca disperatamente di mettere le mani sulla più grande uscita di giocattoli dell’anno per suo figlio (interpretato da Jake Lloyd, il ragazzo di Star Wars). Ha promesso a suo figlio che Turbo Man sarà sotto l’albero il giorno di Natale e una promessa è una promessa. Con la minaccia di pacchi bomba, una renna e un vicino di casa entrambi di nome Ted (esilarante scherzo da seguire) e persino un combattimento con il jetpack, Una promessa è una promessa è più originale rispetto al classico film natalizio. Ha tutto: un cast con nomi importanti, è ridicolo ma anche infinitamente divertente.

I’ll Be Home for Christmas

JTT interpreta Jake, uno studente universitario che non vuole tornare a casa dalla sua famiglia per Natale.

Non è mai stato davvero entusiasta della sua matrigna e ha una relazione di amore-odio con la sua sorellina, ma suo padre gli ha promesso che se riuscirà a tornare a casa in tempo per Natale, gli regalerà la Porsche di famiglia. È troppo bella per lasciarsela sfuggire, quindi Jake ha intenzione di tornare a casa e portare con se anche la bella fidanzata Allie (Jessica Biel). Ma tutto va storto quando uno degli atleti del college (che pensa di poter conquistare Allie) rapisce Jake e lo lascia nel deserto, vestito da Babbo Natale. Ora Jake deve correre contro il tempo per tornare a casa, mentre Allie gira con l’atleta.

Mamma, ho perso l’aereo

Tieni il resto, lurido bastardo.

Esatto, non è davvero Natale finché non chiami un driver che consegna le pizze “lurido bastardo” così come ha fatto Kevin McCallister nel classico del 1990 Mamma, ho perso l’aereo. Il film che ha reso Macaulay Culkin una star mondiale, è probabilmente la pellicola di Natale per famiglie più perfetta in circolazione. Lasciato solo in casa dopo che la sua grande famiglia si è dimenticata di accompagnarlo in aeroporto, Kevin prepara una serie di trappole esplosive per sventare i piani di una coppia di “Banditi”, due furfanti che prendono di mira le case dei benestanti durante le festività natalizie.

Mamma ho riperso l’aereo – mi sono smarrito a New York

Il secondo film con protagonista la famiglia McKallister. Anche questa volta il piccolo Kevin viene dimenticato, precisamente nella città di New York. Il bambino ne approfitta per godersi da solo una vacanza natalizia coi fiocchi, salvo poi incontrare di nuovo i due criminali rapinatori che intanto sono evasi dalla galera. Kevin dovrà di nuovo rimboccarsi le maniche e salvarsi la vita, ma allo stesso tempo imparerà a capire l’importanza della famiglia e del Natale.

Home Sweet Home Alone – Mamma ho perso l’aereo

Da poco arrivato su Disney+, il reboot del film cult degli anni ’90. Nessuno ne sentiva il bisogno, ma già che c’è, vediamo di cosa parla il film.

Il protagonista è Max, un ragazzino che durante una visita ad una casa in vendita, ruba una bambola di grandissimo valore. Intenzionati a riprendersela, i proprietari del cimelio tenteranno di entrare in casa di Max, che intanto è stato lasciato solo a casa per errore… Purtroppo questo reboot non tiene assolutamente il confronto con il film originale, ma è comunque una storia piacevole.

Miracolo nella 34ͣ strada

Un classico immancabile, e che di sicuro troveremo nei palinsesti televisivi natalizi; il film su Babbo Natale più bello di sempre.

Tratto dal racconto di Valentine Davies (e rimake del film omonimo del 1947) il film ha come protagonista l’attore Richard Attenborough che veste i panni di Kris Kringle, un uomo che viene assunto al centro commerciale come figurante di Babbo Natale. Qualcosa in lui però tradisce la sua vera natura… Chi è davvero?

A Christmas Carol

Un classico della letteratura di Charles Dickens che la Disney ha trasformato in un capolavoro cinematografico grazie alla regia di a Robert Zemeckis.

Il protagonista è il vecchio Ebenezer Scrooge, un finanziere avaro, egoista e incattivito dalla vita. Quando, a Natale, non accetta l’invito a cena di suo nipote e unico parente, vanno a fargli visita i fantasmi del passato, del presente e del futuro, per fargli capire il bello della condivisione e dell’amore.

SOS fantasmi

Anche questa volta a fare da ispirazione è il racconto A Christmas Carol, ma grazie a Bill Murray, protagonista del film, se ne fa una versione moderna.

Frank Cross è un produttore televisivo egoista, arrivista e senza scrupoli. Dopo aver sacrificato tutto, compresa la famiglia, per la carriera, Frank decide di mandare in onda un programma che si ispira proprio al racconto dickensiano. Man mano che la messa in onda va avanti, Frank finisce per identificarsi con Scrooge, tanto che vanno a fargli visita i fantasmi del passato, presente e futuro…

Il primo Natale

Ficarra e Picone ci trasportano indietro nel tempo in questa commedia semplice e divertente.

I protagonisti della storia sono Salvo e Valentino, il primo è un ladro, mentre il secondo è un sacerdote. I due, protagonisti di una vicenda bizzarra, vengono improvvisamente catapultati indietro nel tempo, all’epoca in cui a Betlemme nacque Gesù Bambino. Perseguitati da mille guai, i due dovranno impegnarsi molto in questa esotica e toccante avventura.

La vita è meravigliosa

Nonostante la maggior parte del film del 1946 non sia effettivamente ambientato durante il Natale, La vita è meravigliosa è diventato un punto fermo dei palinsesti televisivi durante le festività.

Il film racconta la vita di George Bailey (James Stewart), un ragazzo di città simpatico che sogna di fare le cose in grande, ma si ritrova incapace di sfuggire da Bedford Falls mentre si prende cura dei problemi di tutti gli altri. Di fronte alla sua crisi personale, un angelo di nome Clarence ha il compito di cambiare la vita di George, mostrandogli quanto diverse sarebbero state le vite di coloro che lo circondano senza di lui. È sentimentale e un po’ predicatorio ma ha anche tanto per farsi apprezzare.

Film di Natale Romantici

Nei panni di una principessa

Un film natalizio molto romantico e divertente che non può certo mancare in questa lista.

Le protagoniste della storia sono Stacy De Novo, una pasticcera di Chicago, e la futura principessa Lady Margare che scoprono casualmente di essere fisicamente identiche. Le due, proprio per questo motivo, decidono di scambiarsi l’identità, prendendo una il posto dell’altra per due giorni…

Il film ha anche un secondo capitolo dal titolo Nei panni di una principessa: inseguendo la stella.

Indovina chi viene a Natale

Una commedia italiana ambientata nel periodo natalizio che, a parte divertire, riesce anche ad insegnarci qualcosa di molto importante.

La trama ruota intorno alla famiglia di Giulio e Marina e dei loro parenti che decidono di riunirsi tutti per le vacanze di Natale nel cottage di famiglia. Non manca nemmeno Valentina, la figlia preferita della coppia, che però ha con sé un nuovo fidanzato al quale manca un braccio. Lontani dai pregiudizi, tutti accettano Francesco nonostante il suo handicap, ma sotto sotto qualcosa non va…

Ogni maledetto Natale

Se c’è un motivo per vedere questa commedia italiana è che a dirigerla sono Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo, i mitici autori della serie tv Boris. Il divertimento è assicurato.

I protagonisti sono Massimo e Giulia, due ragazzi che si conoscono da molto poco ma che sono vittime di un vero e proprio colpo di fulmine. Proprio per questo Giulia invita Massimo a passare il Natale con i suoi parenti, e il ragazzo, nonostante sia titubante, accetta finendo per trovarsi in un ambiente campagnolo e rozzo, totalmente lontano da quello al quale è abituato…

Love Actually – L’amore davvero

Incredibilmente popolare, questo film del 2003 è opera del maestro delle commedie romantiche Richard Curtis (lo sceneggiatore dietro Notting Hill, Il diario di Bridget Jones, Quattro matrimoni e un funerale).

Segue diverse coppie in diverse fasi della loro relazione. Il cast è incredibile: Alan Rickman, Emma Thompson, Hugh Grant, Keira Knightley, Chiwetel Ejiofor, Colin Firth, Andrew Lincoln, Liam Neeson e Laura Linney. La colonna sonora è assassina. C’è una ragione per cui ha generato 1001 meme… Love Actually – L’amore davvero è solo culturalmente importante.

L’amore non va in vacanza

Jude Law, Kate Winslet, Cameron Diaz e Jack Black fanno parte di un cast di prim’ordine all’interno di questa storia d’amore natalizia infinitamente divertente.

L’amore non va in vacanza segue Amanda e Iris, da poco single, scambiarsi di casa per Natale: Amanda passa dalla sua casa di Los Angeles, simile a una villa, al pittoresco cottage di Iris fuori Londra, e viceversa. Nelle loro diverse città, le donne trovano ciò che stavano cercando dalla vita – e forse pure il vero amore.

Last Christmas

Diretto da Paul Feig, scritto da Emma Thompson, interpretato da Emilia Clarke e con la musica di George Michael e Wham, Last Christmas del 2019 è una ricetta perfetta per il Natale.

Il film segue Katarina (Clarke), un’aspirante cantante che lavora in un negozio di decorazioni natalizie a Londra. Sembra avere poca passione per la stagione natalizia (o per qualsiasi altra cosa). Ma le cose prendono una piega diversa quando incontra l’affascinante ed enigmatico Tom (Henry Golding). Ci sono alcune scene davvero divertenti e altre meno, ma nel complesso è un film molto dolce e ha un tema forte che ti aiuterà ad amare di più te stesso.

Holidate

Uno dei film più recenti di questo elenco, Holidate è stato il primo film sul Natale di Netflix del 2020.

Non è interamente ambientato a Natale ma il film termina il 25 dicembre. Holidate segue Sloane (Emma Roberts) e Jackson (l’australiano Luke Bracey) nei panni di due single di 20 anni che sono stufi di restare soli a Natale… Quindi decidono di mettersi insieme durante i festeggiamenti per il Natale – un accordo decisamente non romantico. Ovviamente, essendo questo un film, le cose iniziano a complicarsi quando i sentimenti tra i due si sviluppano. Pieno di battute per adulti, Holidate è più divertente di quanto sembri.

Il diario di Bridget Jones

Un altro film natalizio che non è interamente ambientato durante le festività natalizie ma il diario di Bridget Jones occupa un posto nei nostri cuori.

Molto più divertente di entrambi i suoi sequel, segue una Bridget (Renee Zellweger) non del tutto sicura di sé e che si trova divisa tra due uomini: Darcy (Colin Firth) e Daniel (Hugh Grant). Bridget è una protagonista che si rende conto che merita di essere amata esattamente per la persona che è. Ci sono un sacco di ilarità e momenti davvero imbarazzanti nel diario di Bridget Jones. Il finale tra l’altro ti colpirà.

Film di Natale insoliti

Una Poltrona Per Due

Immancabile classico da vedere ogni anno durante le feste di Natale, Una Poltrona Per Due è un film uscito nel 1983 ed è stato diretto da John Landis. Nel cast troviamo Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis.

Durante le festività natalizie, le vite di un broker (Aykroyd) e di un mendicante (Murphy) vengono scambiate per via di una scommessa fatta da due ricchi annoiati. Una volta scoperto il crudele gioco, però, i 2 si organizzano per far pagare il dovuto agli anziani scommettitori. Oltre a essere incredibilmente divertente – personalmente adoro la battuta di Eddie Murphy quando cambia tono di voce durante la chiamata alla sicurezza: “Sicurezza… Buon Natale a tutti” – raccoglie tanti insegnamenti. E’ un classico senza tempo da vedere a Natale in compagnia di tutta la famiglia… anche se alcune scene, tipo la festa a casa di Eddie Murphy, non sono adatte ai più piccoli.

Die Hard

Sembra che ogni anno veniamo trascinati nel dibattito “è o non è un film di Natale”, ma in realtà, non si può negare che il classico d’azione del 1988 sia anche un classico di Natale.

Die Hard è il film che ha generato 1000 meme (per non parlare di un gruppo di sequel poco brillanti) ed è sempre presente tra i palinsesti televisivi durante le festività natalizie. John McClane (Bruce Willis, che merita davvero ogni genere di premio per aver creato un’icona senza tempo) arriva a Los Angeles da New York per visitare sua moglie e i suoi figli in California per Natale. Si dirige a Nakatomi Plaza, dove lavora la signora McClane – ora Holly Gennaro – e si prepara ad affrontare lo spirito natalizio. Non sa però che quella stessa notte un gruppo di “terroristi” europei ha in mente di organizzare un attentato. Spetta a McClane sconfiggere i cattivi uno alla volta e salvare gli ospiti per i quali non prova altro che disprezzo, specialmente per il cocainomane Ellis.

Black Christmas (Un Natale rosso sangue)

Uno slasher natalizio femminista potrebbe sembrare la ricetta per un disastro, e invece funziona abbastanza bene.

Black Christmas segue un gruppo di sorelle che combattono contro dei ragazzi non proprio simpatici della confraternita mentre si preparano a ospitare una cena natalizia per quelli del campus. Tuttavia, non c’è niente di festoso in questo film: parla di omicidi, violenza sessuale al college e misoginia. Il film del 2019 è un remake dell’omonimo slasher canadese del 1974 e ha come protagonisti Imogen Poots e Cary Elwes.

Gremlins

Chi non ama i Gremlins? L’horror/commedia del 1984 è amato per una ragione: è incredibilmente divertente.

Ed è anche sorprendentemente spaventoso. Il monologo di Phoebe Cates sulla morte – a tema natalizio – del padre del suo personaggio è uno dei pezzi più emozionanti della commedia nera in circolazione. Il film è tutto incentrato su queste creature dolci ma oscure che si chiamano Gremlins. Conosci le regole: tienili lontano dalle luci intense, non bagnarli mai e non dar loro da mangiare dopo mezzanotte. Con la nostalgia degli anni ’80 ai massimi storici, non c’è mai stato momento migliore per rivisitare questo classico natalizio.

Trappola criminale

Lo ammetto, Trappola criminale non ha la migliore reputazione sul web. Il thriller d’azione a tema natalizio del 2000 ha valutazioni basse su Rotten Tomatoes e IMDb, ma bisogna chiedersi se è solo perché all’epoca era di moda odiare Ben Affleck.

Il film segue Rudy (Affleck) che ruba i dati anagrafici del suo compagno di cella morto di nome Nick dopo essere uscito di prigione. Perché? Nick ha scritto tante lettere ad Ashley (Charlize Theron), un’adorabile signora che non ha idea di come sia Nick, ma è pronta a iniziare una relazione con lui dopo il suo rilascio. Le cose vanno male quando il fratello di Ashley (Gary Sinise) si presenta e chiede a ‘Nick’ di usare le sue conoscenze per fare una rapina in un casinò. E, naturalmente, i rapinatori del casinò sono tutti vestiti come Babbo Natale.

Babbo Bastardo

Il titolo dice tutto: non abbiamo a che fare con un bravo ragazzo in questa commedia nera del 2003.

Bad Santa segue il grande Billy Bob Thornton (che abbiamo visto anche in Love Actually nello stesso anno, interpretando un viscido presidente degli Stati Uniti) come un artista della truffa, che si veste da Babbo Natale per rapinare i centri commerciali insieme al suo assistente nano ‘elfo’ ogni anno. Però inizia ad avere problemi quando il suo cattivo comportamento lo mette sui radar della sicurezza del centro commerciale. Anche fare amicizia con un bambino non aiuta le cose. Babbo Bastardo vanta anche un sequel – meno bello – uscito nel 2016.

The Children

In questo horror svedese due famiglie che hanno deciso di passare le vacanze di Natale in un cottage isolato dal resto del mondo, di trovano a combattere con i loro figli che sono improvvisamente diventati aggressivi e pericolosi… Un Natale da brivido.

Silent Night

Ancora una volta il protagonista del film è Babbo Natale, ma in questo caso si tratta di un assassino travestito da Santa Claus che se ne va in giro la notte della Vigilia di Natale ammazzando la gente che secondo lui non si è comportata bene. Per un Natale splatter, e per tutti gli amanti del genere.

A Christmas Horror Story

In questo horror agghiacciante, il protagonista è Krampus, un demone terribile, l’anti-Babbo Natale per antonomasia, che punisce i bambini cattivi. A chi toccherò questa volta?

Altri Film di Natale che potrebbero piacerti

Nativity

Il Natale per i Cristiani è la festa più importante, è per questo che, per chi crede nella nascita di Gesù, non può non vedere questo film.

Siamo a Nazaret, e Maria è una giovane ragazza che viene data in sposa a Giuseppe, uno sconosciuto per lei. Spaventata dal matrimonio con un uomo che nemmeno conosce, Maria va a meditare in un uliveto, e qui riceve la visita dell’Arcangelo Gabriele, che le annuncia che darà alla luce il figlio di Dio.

Just Friends – Solo Amici

Ormai non è un segreto che Ryan Reynolds sia un attore in grado di divertire il pubblico – basti vedere Deadpool – e in questo film, in cui interpreta un ex teenager sovrappeso che inavvertitamente ritorna nella sua città natale per le vacanze, da il meglio di se. Anna Faris – come pop-star di talento – gli fa compagnia. Anche se la prestazione di quest’ultima non è affatto brillante.

La neve nel cuore

Sicuramente non è la sceneggiatura migliore di tutti i tempi, ma il cast composto da Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams e Diane Keaton è veramente stellare. Guardalo insieme ad un bicchiere di vino rosso e non noterai nemmeno uno dei suoi difetti.

Polar Express

Basato sul libro per bambini di Chris Van Allsburg, Polar Express è una storia di avventura che si sviluppa attorno a un tour in treno verso il Polo Nord. Completamente Magico.

About a Boy – Un ragazzo

Hugh Grant interpreta un uomo-figlio viziato che vive grazie alle royalty della canzone di Natale incisa da suo padre. Quando incontra un ragazzo che partecipa a un gruppo di sostegno per genitori single, finalmente comincia a crescere.

Harold & Kumar – Un Natale da ricordare

Se Die Hard può entrare in questa lista, lo stesso discorso vale per questa commedia di avventura diretta da Todd Strauss-Schulson. Il film segue i personaggi Harold e Kumar nel loro viaggio alla ricerca di un nuovo albero di Natale.

The Best Man Holiday

Alcuni amici del college si riuniscono per le vacanze rivivendo con gioia l’amore e i drammi vissuti in passato. Nel cast troviamo Morris Chestnut, Taye Diggs, Regina Hall, Terrence Howard, Sanaa Lathan, Nia Long e Harold Perrineau.

A Christmas Story – Una storia di Natale

Forse è uno dei classici di Natale più belli. È uscito nel 1983 ed è stato diretto da Bob Clark. Nel 2012 hanno deciso di inserirlo nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d’America. Un classico immortale.

Serie tv natalizie

Per tutti coloro che vogliono approfittare delle vacanze di Natale per guardare un po’ di serie, ecco quelle più interessanti a tema natalizio.

Natale con uno sconosciuto

Una serie comedy che non mancherà di divertirti.

La protagonista della trama è una ragazza stanca di sentire, ogni anno, gli stessi commenti dei parenti sul suo essere perennemente single. Per vivere più serenamente le vacanze di Natale, quindi, decide di portare con sé un ragazzo e spacciarlo per il proprio fidanzato…

Torno per Natale

Bastian torna a casa dai suoi genitori per Natale dopo aver passato un brutto periodo per via della relazione finita con la sua ex. Qui incontra suo fratello e scopre che la sua ragazza è proprio la sua ex. Come se non bastasse anche i genitori sembrano nascondere un segreto.

Buon quel che vi pare

Un’ultima serie comedy che racconta di un padre burbero e molto protettivo con le sue due figlie che, durante il periodo natalizio, soffre molto nel sopportare l’aria della festa, lo stress di sua moglie e soprattutto il fatto che, per la prima volta, la sua figlia più piccola gli ha portato un ragazzo a casa.

Spero che questa lista che include i film da vedere a Natale ti sia piaciuta. Fammi sapere qual è il film che hai scelto di vedere con tutta la famiglia.

Buon Natale!