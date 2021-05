La primavera sta per finire e l’estate è quasi alle porte, il che significa che non passerà molto tempo prima che i grandi successi estivi spuntino come i fiori di maggio.

Quest’anno usciranno film per tutti i gusti: dai sequel e remake ai film sui supereroi che sicuramente sapranno accontentare i fan di Marvel e DC Universe.

Anche se la pandemia ha costretto i registi e produttori a posticipare molti film, nei prossimi mesi potremmo finalmente apprezzare tanti lavori cinematografici.

Buona visione a tutti.

27 Army of the Dead Per alcuni fan, i film di Zack Snyder sono i film di zombie in stile L’alba dei morti viventi e, nel 2021, lo sceneggiatore/regista sta tornerà su quel terreno per lui molto fertile con un progetto in sviluppo da più di un decennio. Questo progetto si intitola Army of the Dead ed è diretto e co-scritto da Snyder e fonderà l’abilità del regista per il cinema d’azione e con la sua passione per gli zombie movies. In questo film un gruppo di mercenari usano un’epidemia di zombi come copertura per rapinare un casinò di Las Vegas. Quindi, Ocean’s Eleven incontra L’alba dei morti viventi, il che sembra piuttosto emozionante… meno tenebroso forse, ma sicuramente emozionante. Il film vanta un cast stellare guidato da Dave Bautista, Ella Purnell, Garret Dillahunt, Omari Hardwick e Tig Notaro, e il suo primo trailer ha entusiasmato i fan di Snyder e anche i più scettici quando è uscito a febbraio 2021. Snyder ha girato il film nel 2019, prima di mettersi al lavoro per completare la sua parte di Justice League e lo farà uscire su Netflix il 21 maggio 2021. Qui puoi vedere tutte le uscite del mese su Netflix.

26 Black Widow Il 2020 è stato un anno moscio per il Marvel Cinematic Universe, orfano di film. Tuttavia, lo studio sta recuperando il tempo perduto nel 2021. Oltre a tutti i loro programmi TV, i Marvel Studios presenteranno le loro nuove avventure cinematografiche con il tanto atteso film Black Widow, la Vedova Nera per noi. Sebbene il suo personaggio non sia sopravvissuto agli eventi di Avengers: Endgame, l’avventura solista del regista Cate Shortland porterà Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) un po’ indietro nel tempo, appena dopo Captain America: Civil War. Dopo lo scioglimento dei Vendicatori in quel film, Black Widow viene richiamata a casa quando il suo passato torna a perseguitarla sotto forma di una cospirazione che solo lei può svelare. Sebbene si stia avventurando in questa avventura senza nessuno dei suoi compagni, Natasha sarà raggiunta da una squadra di alcuni dei suoi vecchi amici russi, inclusa la sua “sorella” Yelena (Florence Pugh), la mentore Melina (Rachel Weisz) e il primo super soldato russo noto come Guardiano Rosso (David Harbour). Insieme formano una sorta di famiglia allargata per Black Widow. Originariamente previsto per maggio 2020, Black Widow arriverà nei cinema e Disney+ il 9 luglio 2021, consentendo agli abbonati Disney Plus di guardare il film comodamente da casa.

25 Bond 25 Nonostante le voci che affermavano che il suo tempo come James Bond fosse finito, ora sappiamo per certo che il 25° film di James Bond, No Time to Die, chiuderà il cerchio per Daniel Craig come Agente 007. Sebbene abbia realizzato meno film di Roger Moore – che ne ha fatti 7 – Craig è il bond più longevo della storia. Quando No Time to Die arriverà nei cinema, Craig festeggerà un decennio e mezzo nel ruolo. È giusto, quindi, chiudere con un botto. Il regista Cary Joji Fukunaga (True Detective) ha diretto l’ultima avventura di Bond, che vede 007 affrontare il nuovo cattivo Safin (Rami Malek) e collaborare con vecchi amici, tra cui Madeleine Swann (Lea Seydoux), Felix Leiter (Jeffrey Wright) e anche Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz). No Time To Die uscirà l’8 ottobre 2021.

24 The King’s Man – Le origini Finora sono usciti due film della serie Kingsman ed entrambi si sono concentrati sugli stessi personaggi. Sia Kingsman: The Secret Service che Kingsman: Il cerchio d’oro avevano nel cast il giovane Eggsy (Taron Egerton) e l’esperto gentiluomo Harry (Colin Firth). Insieme combattono i supercriminali e salvano il mondo da ogni sorta di caos tecnologico usando fantastici gadget contemporanei. Questo cambierà nel 2021, quando il franchise ci porterà dove tutto è iniziato. The King’s Man è un film prequel e sarà sempre diretto dal regista Matthew Vaughn. Ci trasporterà all’inizio del XX secolo per seguire altri agenti Kingsman mentre cercano di fermare un raduno di “tiranni e menti criminali”. Eggsy e Harry non ci saranno ma il film vanterà comunque un cast straordinario con Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Matthew Goode, Rhys Ifans, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Bruhl, Charles Dance, Aaron Taylor Johnson, Djimon Hounsou, Stanley Tucci e altri. Il film uscirà nelle sale il 22 dicembre 2021.

23 Dune Dune di Frank Herbert, uno dei romanzi di fantascienza più acclamati e influenti di tutti i tempi, è già stato adattato sullo schermo due volte, una per il grande schermo da David Lynch e una per il piccolo in una miniserie di Syfy. Entrambe le versioni hanno ricevuto elogi dai fan, ma il 2021 potrebbe consegnarci il miglior adattamento di Dune di sempre: un film ad alto budget diretto dal luminare del genere Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) e con un cast composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac e altri. Il primo trailer di Dune racchiudeva un sacco di immagini sorprendenti in una clip molto breve, ponendo le basi per una grande storia in cui una famiglia viene condannata su un pianeta ostile. Ne vedremo delle belle.

22 Mission: Impossible 7 e 8 Quando Mission: Impossible III è uscito incassando pochissimo nel 2006, Cruise e company avevano pensato di porre fine al franchise action. Ma Tom Cruise ha 7 vite come i gatti. Nel 2011 è uscito Protocollo Fantasma e nel 2018 Fallout, entrambi molto acclamati anche dalla critica. Dopo questi due capitoli aveva senso continuare la serie e, lo sceneggiatore/regista Christopher McQuarrie, sembrava essere l’uomo giusto per farlo dopo il successo di Fallout. All’inizio, McQuarrie era riluttante, ma alla fine ha accettato di fare non uno, ma due film della saga, girati uno dopo l’altro. Il primo di questi, Mission: Impossible 7, arriverà il 27 maggio 2022, mentre l’ottavo film della serie uscirà il 7 luglio 2023. Tom Cruise tornerà nei panni di Ethan Hunt e a farle compagnia ci sarà anche Rebecca Ferguson nei panni di Ilsa Faust. Oltre a questo, non sappiamo cosa faranno i due attori nei film ma, conoscendo Cruise, si cimenteranno in scene molto spettacolari.

21 A Quiet Place II Dopo il successo di A Quiet Place nel 2018, sembrava quasi inevitabile l’arrivo di un sequel. Dopotutto, la conclusione del primo film appare perfetta per ospitare un seguito. Nel 2019, lo sceneggiatore-regista John Krasinski è tornato per realizzare il sequel e A Quiet Place Part II sarebbe dovuto uscire nella primavera del 2020. Il secondo capitolo della saga avrà due obiettivi. Da un lato, seguirà i membri sopravvissuti della famiglia Abbott mentre tentano di avventurarsi oltre la loro fattoria, neonato al seguito. E poi, la storia tornerà indietro nel tempo per mostrarci qualcosa in più di quello che è successo il giorno in cui il mondo ha iniziato a cadere a pezzi, il che ci permetterà di conoscere meglio il personaggio di Krasinski, Lee. A Quiet Place Part II è uscito il 23 aprile 2021.

20 The Eternals Il Marvel Cinematic Universe come lo conosciamo sta per subire alcuni importanti cambiamenti. Sì, i personaggi che conosciamo rimarranno, ma non resteranno soli ancora a lungo. Nuovi eroi aspettano all’orizzonte… stiamo parlando degli Eternals… gli eterni. Questi esseri hanno segretamente vissuto sulla terra per migliaia di anni. A seguito di una sorta di “tragedia inaspettata” sulla scia di Endgame, saranno costretti a lasciare il loeo nascondiglio per battagliare contro il loro vecchio nemico, meglio noti come Deviants. Il film vanta un cast super, composto da Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Gemma Chan e altri. Il film uscirà il 5 novembre 2021.

19 Candyman Sono passati più di 20 anni dall’ultimo film della serie Candyman, ma nel 2021 il sequel del regista Nia DaCosta proverà a spaventarci allo stesso modo dell’originale. DaCosta, conosciuta ai più per Little Woods, si è unita al progetto nel 2018 tardi e da lì ha iniziato a lavorare al seguito moderno del primissimo film uscito nel 1992. Il film segue l’artista Anthony (Yahya Abdul-Mateen II) mentre si trasferisce nel complesso signorile con la sua ragazza e inizia un progetto artistico scoprendo le tradizioni locali. Quella che inizia come un’idea intrigante si trasforma presto in un incubo, quando scopre che la leggenda del Candyman è spaventosamente reale. Interpretato anche da Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Candyman uscirà il 27 agosto 2021

18 Morbius Dopo che Venom è diventato un successo al botteghino nel 2018, nel 2022 uscirà un nuovo capitolo della saga intitolato Morbius. Il personaggio principale è un certo Jared Leto che qui interpreta Michael Morbius, la prima versione live-action del vampiro ripreso dalle pagine della Marvel Comics. Mentre cerca una cura per una rara malattia del sangue che potrebbe ucciderlo, Morbius altera accidentalmente il suo stesso corpo e diventa un vampiro, titolo che gli garantisce anche abilità sovrumane. Il primo trailer del film ha fatto affidamento agli aspetti più oscuri della storia di Morbius, ma ha anche anticipato che Michael Keaton farà una sorta di apparizione nei panni di Adrian Toomes, il suo personaggio di Spider-Man: Homecoming. Morbius è stato posticipato al 28 gennaio 2022.

17 Spiral – L’eredità di Saw Il franchise di Saw ha dimostrato di essere una delle serie horror più longeve del 21° secolo, in parte perché i suoi creatori continuano a inventare modi nuovi e fantasiosi per uccidere le persone. Tuttavia, anche gli standard dell’epoca hanno bisogno di un aggiornamento di tanto in tanto, e questo è apparentemente ciò che vedremo in Spiral. Il film presenterà volti noti del franchise come il regista di sequel di Saw Darren Lynn Bousman e ci sarà anche il leggendario comico Chris Rock che entra nel genere horror sia come star che come produttore per raccontare una storia su un detective sfacciato (Rock) e su suo padre/sergente di polizia (Samuel L. Jackson) che vengono coinvolti in una serie di omicidi. Spiral è una nuova storia, ambientata nello stesso arco temporale dei film originali, che spera di rinvigorire la serie con nuovi protagonisti. Spiral – L’eredità di Saw uscirà il 14 maggio 2021. Siete pronti a giocare nuovamente con l’enigmista?

16 Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Abbiamo atteso a lungo che i Marvel Studios lanciassero un film con protagonista un supereroe asiatico… e ora quel momento è arrivato. Il 3 settembre 2021 vedremo Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, un’epopea di supereroi con un tocco di kung fu. L’attore cino-canadese Simu Liu ha ottenuto il ruolo nel titolo Marvel e il film sarà interpretato anche da Awkwafina (Ocean’s 8) nei panni dell’amica dell’eroe, Katy. The Mandarin farà il suo vero debutto nell’MCU in questo film e sarà interpretato dal leggendario attore di Hong Kong Tony Leung. Tuttavia, sembra che si chiamerà Wenwu e, secondo il trailer ufficiale del film, sta facendo del suo meglio per riportare suo figlio, Shang-Chi, nell’ovile della famigerata organizzazione terroristica dei Dieci Anelli. Naturalmente, Shang-Chi non ha intenzione di sedersi al fianco di suo padre e, di conseguenza, ci sarà da battagliare. Oltre a Liu, Awkwafina e Leung, il film sarà interpretato anche da Meng’er Zhang nei panni di Xialing, Michelle Yeoh nei panni di Jiang Nan, Ronny Chieng nei panni di Jon Jon, Fala Chen nei panni di Jiang Li e Florian Munteanu nei panni di Razor Fist.

15 Fast & Furious 9 Il nono film della serie Fast & Furious è stato posticipato a lungo e uscirà il 25 giugno 2021. Nel trailer promozionale abbiamo notato un gradito ritorno: il personaggio Han (Sung Kang). Se il nono film è stato posticipato al 2021 significa che non vedremo il decimo prima del 2022.

14 Ghostbusters: Afterlife Dopo il flop del reebot di Ghostbusters nel 2016, i fan della saga temevano che non ci sarebbero stati altri film con gli acchiappa fantasmi. La situazione è cambiata nel 2019, quando il regista Jason Reitman, figlio del regista originale del film Ghostbusters Ivan Reitman, ha rivelato di aver lavorato in silenzio a un nuovo set cinematografico che sarà una sorta di sequel dei primi due film. Il co-creatore di Ghostbusters Dan Aykroyd ha lavorato per anni alla sua versione di un terzo film, ma con Reitman a bordo, la serie originale è finalmente destinata a continuare. Ghostbusters: Afterlife sarà ambientato ai giorni nostri e seguirà una famiglia – interpretata da Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace – che si trasferisce nelle zone rurali dell’Oklahoma dopo aver ereditato della terra dal misterioso nonno dei bambini, che si scopre essere Egon Spengler, uno degli acchiappa fantasmi originali, ormai morto. In un mondo in cui poche persone ricordano la squadra originale e le loro imprese, stanno per scoprire che i fantasmi fanno ancora parte di quell’universo. Ghostbusters: Afterlife uscirà l’11 novembre 2021.

13 Venom – La furia di Carnage Venom, il lungometraggio di Sony Pictures basato sull’omonimo antieroe del mondo Spider-Man, è diventato uno dei più grandi successi cinematografici del 2018, anche senza alcuna connessione con Spider-Man all’interno del film. Il film è andato così bene che la Sony ha rapidamente dato il via libera a un sequel e alla fine la leggenda del motion capture Andy Serkis si è fatto avanti per dirigerlo. Come promesso dalla scena post-crediti nel primo film, il secondo film di Venom si concentrerà infatti maggiormente su Cletus Kasady, che diventerà il supercriminale dei fumetti Carnage. Tom Hardy tornerà nei panni di Eddie Brock e Woody Harrelson potrà espandere il suo lavoro nei panni di Kasady dai capelli rossi. Nell’aprile del 2020, al film è stato anche assegnato un titolo molto appropriato: Venom – La furia di Carnage. Il film uscirà il 24 settembre 2021 .

12 Doctor Strange in the Multiverse of Madness Nella primavera del 2022, cinque anni dopo il suo debutto nell’MCU, Doctor Strange avrà finalmente il suo primo sequel. I Marvel Studios hanno annunciato al Comic Con di San Diego che il regista Scott Derrickson e la star Benedict Cumberbatch sarebbero tornati per Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il primo film veramente spaventoso nel Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, Derrickson ha lasciato il film a causa di “differenze creative” all’inizio del 2020. Strange non sarà l’unico eroe del film. Sarà raggiunto da Wanda Maximoff, che sarà interpretata ancora una volta da Elizabeth Olsen. L’apparizione di Scarlet nel film si collegherà direttamente agli eventi di WandaVision. Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nei cinema il 25 marzo 2022.

11 Top Gun: Maverick Sono passati più di 30 anni dall’uscita di Top Gun nei cinema e, ciò nonostante, il film è ancora considerato tra i migliori successi di Tom Cruise. Top Gun: Maverick vede Cruise nel ruolo di Pete “Maverick” Mitchell, un uomo anziano che adora fare il pilota e rifiuta promozioni che lo porterebbero fuori dall’abitacolo per sempre. I trailer del film promettono tanta azione aerea con Cruise in persona impegnato a guidare aerei. Oltre a Cruise, nel cast troviamo anche Val Kilmer e i nuovi arrivati ​​del franchise Jon Hamm, Jennifer Connelly, Ed Harris e altri. Maverick uscirà il 19 novembre 2021.

10 The Conjuring – Per ordine del diavolo Sono passati sette anni da quando The Conjuring è diventato un successo horror nel 2013, ponendo le basi per un franchise che attinge pesantemente dai fascicoli dei leggendari investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Da allora, ci sono stati più di sei film, tra spin-off dedicati alla infestata bambola Annabelle e gli spettri come The Nun e La Llorona (Le lacrime del male). The Conjuring – Per ordine del diavolo sarà il primo caso di Warren della serie che non si concentrerà direttamente sulla narrativa di una casa stregata. Questa volta, Patrick Wilson e Vera Farmiga torneranno ai loro ruoli di Ed e Lorraine per indagare su un caso di omicidio nella vita reale presumibilmente guidato dalla possessione satanica. Il regista di The Nun, Michael Chaves, sarà il regista del film, in cui parteciperanno anche Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard e altri. Il film uscirà il 4 giugno 2021.

9 John Wick: Chapter 4 Il terzo capitolo di John Wick è stato quello che ha avuto più successo, superando gli incassi dei due episodi precedenti in poco tempo. Keanu Reeves tornerà ad impersonare il letale sicario anche nel quarto capitolo e con lui ci sarà anche il regista Chad Stahelski. Il film uscirà il 27 maggio 2022.

8 Jurassic World: Dominion Il franchise di Jurassic Park è tornato allo status di blockbuster in grande stile nel 2015 con Jurassic World e il produttore Steven Spielberg non sembra intenzionato a lasciarlo morire. Colin Trevorrow, che ha diretto e co-sceneggiato il primo episodio, ha sempre avuto in mente una trilogia, e quella missione ha avuto seguito con Jurassic World: Fallen Kingdom del 2018. Si è compiuta definitivamente con il terzo film della trilogia, intitolato Jurassic World: Dominion, che uscirà nei cinema il 10 giugno 2022. In questo terzo capitolo i dinosauri vagheranno liberi negli Stati Uniti continentali.

7 The Batman The Batman ha lottato parecchio per arrivare sul grande schermo. Dopo l’uscita di Justice League nel 2017 le cose iniziarono a mettersi male per l’uomo pipistrello: Affleck si era allontanato dalla telecamera per poi lasciare il ruolo di regista a Matt Reeves. Da allora, Reeves ha lavorato per dare una svolta alla storia presentando una versione più giovane del personaggio. Ora, The Batman sarà interpretato nientemeno che da Robert Pattinson e tra i cattivi avremo Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell’Enigmista e Colin Farrell nei panni del Pinguino. Jeffrey Wright, John Turturro, Andy Serkis e Peter Sargaard completeranno il cast. Il film uscirà nelle sale il 4 marzo 2022.

6 Indiana Jones 5 Per molti anni, l’idea che avremmo avuto solo tre film di Indiana Jones è sembrata sia comoda che ovvia. Steven Spielberg, George Lucas e Harrison Ford si sono impegnati un sacco nella creazione della loro trilogia negli anni ’80, che poi è stata messa a riposo. Nel 2008, dopo anni di sussurri, tutto è cambiato con l’arrivo di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, che però ha diviso i fan del franchise. Indiana Jones 5 dovrebbe uscire nel mese di luglio del 2022. Harrison Ford tornerà per riprendere il ruolo del protagonista, con il regista di Logan James Mangold che prenderà il posto di Steven Spielberg, che rimarrà a bordo come produttore. Sappiamo anche che il leggendario compositore John Williams tornerà per la colonna sonora dell’ultima avventura di Indy.

5 Space Jam: New Legends Nel 2021, 25 anni dopo l’uscita del film originale con Michael Jordan, vedremo finalmente un nuovo film di Space Jam. Il film originale ha divertito molti bambini, riunendo le più grandi star dei Looney Tunes e le più grandi star del basket, e ora LeBron James farà del suo meglio per seguire le orme di Jordan nel sequel. James farà squadra con i Looney Tunes per combattere per la supremazia del basket, ma questa volta lo farà in uno spazio virtuale, dopo che lui e il figlio ossessionato dai videogiochi saranno intrappolati in un mondo digitale chiamato Serververse da un cattivo conosciuto come Al-G Rhythm (Don Cheadle). Sfortunatamente, il cattivo di Cheadle ha messo insieme una squadra mostruosa conosciuta come la “Goon Squad”. Space Jam: New Legends arriverà nei cinema e su HBO Max il 16 luglio 2021.

4 The Suicide Squad Il seguito di Gunn presenterà una nuova squadra e mirerà a un tono diverso rispetto al film originale, il che significa che avremo un mix tra volti nuovi e attori di ritorno. Tra gli attori di ritorno ci sono Jai Courtney come Boomerang, Viola Davis come Amanda Waller, Margot Robbie come Harley Quinn e Joel Kinnaman come Rick Flag. I nuovi arrivati ​​sono Idris Elba come Bloodsport, David Dastmalchian come Polka-Dot Man, Michael Rooker come Savant, John Cena come Peacemaker e Daniela Melchior come Ratcatcher. Nel marzo 2021 è stato rilasciato il primo trailer completo del film con il team impegnato in una missione pericolosa, mortale ed esilarante in un paese straniero, dove incontrano di tutto, dai cattivi con le pistole a una creatura aliena telepatica conosciuta come Starro. The Suicide Squad arriverà nei cinema e su HBO Max il 6 agosto 2021, quasi cinque anni dopo il primo film.

3 Spider-Man: No Way Home Nell’agosto del 2019, il futuro di Spider-Man è stato messo in serio pericolo quando sono emerse notizie secondo cui Sony Pictures e Disney/Marvel Studios non erano state in grado di raggiungere un nuovo accordo sui diritti condivisi sul personaggio. Dal 2015, Spider-Man ha avuto un piede nei film singoli di Sony e un piede nel Marvel Cinematic Universe, grazie a un accordo che ha permesso agli studi di condividere il personaggio. Quando i tentativi di rinegoziare quell’accordo andarono in frantumi, il futuro dell’MCU di Spidey sembrò andare in pezzi con loro. Nel mese di settembre del 2019, tuttavia, la disputa tra gli studi è stata finalmente risolta dopo alcune settimane di tensione per i fan. Dopo alcuni ritardi, Spider-Man: No Way Home uscirà nelle sale il 17 dicembre 2021.

2 Halloween Kills and Halloween Ends Nel 2018, Halloween è tornato sullo schermo in grande stile e in un modo che ha cambiato per sempre il franchise. Il film del regista David Gordon Green, con il ritorno di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode, ha ignorato ogni precedente sequel dell’originale del 1978 di John Carpenter, ponendo le basi per una resa dei conti. Nel luglio del 2019, Carpenter e Curtis hanno annunciato l’arrivo di altri due sequel, che raccontano le continue lotte di Laurie Strode e della sua famiglia contro The Shape. Curtis tornerà, ovviamente, così come il regista Green insieme ai co-sceneggiatori Danny McBride e Jeff Fradley. Il primo sequel uscirà il 15 ottobre 2021 mentre non conosciamo ancora la data del secondo film.