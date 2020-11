Fiorella Mannoia torna con un nuovo brano molto bello ed emozionante, dal titolo Padroni di Niente, brano di apertura dell’omonimo album da oggi in rotazione radiofonica.

C’è da dire che in alcuni passaggi melodici Padroni di Niente ricorda brani precedenti di Fiorella Mannoia, come Che sia Benedetta, presentata al Festival di Sanremo 2017 e Il Peso del Coraggio, ma resta comunque una bellissima canzone, in perfetto stile Mannoia e con un testo particolarmente toccante e perfetto per questo periodo che stiamo vivendo.

Il significato del testo di Padroni di Niente di Fiorella Mannoia

La canzone Padroni di Niente è stata scritta da Fiorella Mannoia in questi ultimi mesi che vede il mondo messo sotto scacco dalla pandemia di Covid-19 e racconta proprio la fragilità dell’uomo di fronte a situazioni come queste che mettono in ginocchio l’intera umanità.

Il titolo quindi è totalmente esplicativo, perché ci dice appunto che ognuno di noi alla fin fine non è padrone di niente, che siamo sotto un cielo imprevedibile e che l’esistenza di tutti può cambiare da un momento all’altro senza preavvisi. Per questo motivo è importante dare alle cose della vita il loro vero valore, non perdersi dietro alle cosi futili.

Come canta Fiorella Mannoia

“Qui c’è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l’amore, qui c’è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore… la vita è un valore!” Padroni di Niente di Fiorella Mannoia

Poche semplici parole che racchiudono tutta la forza di questo testo e di questa bellissima canzone. Da brividi lungo la schiena.

Il testo di Padroni di Niente di Fiorella Mannoia

Passa certo che passa

il tempo cammina e lascia la sua traccia

disegna una riga sopra la mia fronte

come se fosse la linea di un nuovo orizzonte

cambia la mia faccia cambia

cambia la mia testa, il mio punto di vista

la mia opinione sulle cose e sulla gente

cambia del tutto o non cambia per niente

E poi e poi e poi

sarà che quando penso di voler cambiare il mondo

poi succede che è lui che invece cambia me

e poi e poi e poi

sarà che quando penso di voler salvare il mondo

poi succede che è lui che invece salva me

Passa è certo che passa

l’uomo cammina e lascia la sua traccia

costruisce muri sopra gli orizzonti

stabilisce confini, le leggi, le sorti

sbaglia, sbaglia chi non cambia

chi genera paura, chi alimenta rabbia

la convinzione che non cambierà mai niente

è solo un pensiero che inquina la mente

E poi e poi e poi

sarà che quando penso di voler cambiare il mondo

poi succede che è lui che invece cambia me

e poi e poi e poi

sarà che quando sento di voler salvare il mondo

poi succede che è lui che invece salva me

C’è che siamo padroni di tutto e di niente

c’è che l’uomo non vede, non parla e non sente

qui c’è gente che spera in mezzo a gente che spara

e dispera l’amore

qui c’è chi non capisce che prima di tutto

la vita è un valore

e se fosse che stiamo davvero sbagliando

e facendo il più brutto dei sogni mai fatti

e se fosse che stiamo soltanto giocando

una partita di scacchi tra il nero ed il bianco, il nero ed il bianco

e poi e poi e poi

sarà che quando penso di voler cambiare il mondo

poi succede che è lui che invece cambia me

e poi e poi e poi

sarà che quando sento di voler salvare il mondo

poi succede che è lui che invece salva me

C’è che siamo padroni di tutto e di niente

c’è che l’uomo non vede, non parla e non sente

qui c’è gente che spera in mezzo a gente che spara

e dispera l’amore

qui c’è chi non capisce che prima di tutto

la vita è un valore

la vita è un valore