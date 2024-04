Formula 1: Drive to Survive è una serie tv che ci porta alla scoperta del mondo dei motori e delle quattro ruote. Ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di Netflix nel marzo 2019 ed, al momento, ha all’attivo sei stagioni con la settima già confermata.

Senza ombra di dubbio, la Formula Uno è sicuramente uno sport poco seguito e di sicuro meno di sport più conosciuti come lo sono il calcio o il tennis. Spesso viene visto come un mondo inavvicinabile e si pensa che il tempio dell’alta velocità sia aperto solo a pochi eletti. Tuttavia, grazie a Netflix si è arrivati a capire che non è così ed il colosso di streaming ci ha dato la possibilità di conoscere al meglio questo mondo che da fuori sembra dorato e perfetto, ma in realtà non lo è. Netflix continua ad essere sempre più sulla cresta dell’onda poiché il suo obiettivo è quello di avere un numero sempre maggiore di abbonati, a maggior ragione dopo il down vissuto negli anni passati.

Ovviamente la nuova stagione di Formula 1: Drive to Survive ci porterà sempre sui circuiti con le telecamere di Netflix già in prima linea in questo campionato che, durante il Gran Premio di Australia, ci ha regalato una doppietta Ferrari come non succedeva da tempo. Ma c’è anche un altro scandalo che sta facendo scalpore e fa parlare nel paddock. E riguarda Chris Horner, il team manager della Red Bull e marito di Geri Halliwell, ex delle Spice Girls. L’uomo, infatti, è accusato di aver avuto un atteggiamento poco professionale mandando sue foto private ad una delle dipendenti del team che ha sporto denuncia con tanto di prove. Tuttavia, la ragazza è stata licenziata e lasciata sola, mentre Horner continua ad essere presente nel team e si cerca di non pensare a quanto è accaduto.

Il team manager della Red Bull, Chris Horner

E adesso, ovviamente, tutti vogliono conoscere la verità sul caso Horner e Formula 1: Drive to Survive è pronto per fare chiarezza. Le telecamere di Netflix, infatti, hanno seguito la Red Bull durante i primi gran premi proprio quando il caso è esploso. Gay Rees, il produttore esecutivo della serie tv, durante un’intervista con The Telegraph ha rivelato che se ne parlerà, ma in modo appropriato per evitare possibili problemi. Queste le sue parole:

“Dovrà essere citato in qualche modo.Tutti vogliono che sia raccontata in un modo particolare, quindi si tratta di non superare la linea di confine per accontentare gli spettatori e l’azienda stessa, così da poter dormire tranquilli la notte dopo le decisioni che abbiamo preso. Penso che Horner sia tranquillo per il momento, ma non mi sembra che sia ancora finita. Non so cosa abbia fatto e non ho un’opinione in merito, ma ne ha passate tante e non lo augurerei a nessuno. Scherzosamente mi aveva detto che tutto questo era successo a causa di Netflix”.

