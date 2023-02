Ormai ci siamo, questo weekend si riaccendono i motori e ricomincia la Formula Uno. Dopo la vittoria del Mondiale per due volte consecutive di Max Verstappen, ora siamo pronti a vedere nuove battaglie in pista sperando in gare entusiasmanti e sperando anche di vedere emergere la Ferrari proprio come i vecchi tempi.

Senza ombra di dubbio, la Formula Uno è sicuramente uno sport poco seguito e di sicuro meno di sport più conosciuti come lo sono il calcio o il tennis. Spesso viene visto come un mondo inavvicinabile e si pensa che il tempio dell’alta velocità sia aperto solo a pochi eletti. Tuttavia, grazie a Netflix si è arrivati a capire che non è così ed il colosso di streaming ci ha dato la possibilità di conoscere al meglio questo mondo che da fuori sembra dorato e perfetto, ma in realtà non lo è. Netflix continua ad essere sempre più sulla cresta dell’onda poiché il suo obiettivo è quello di avere un numero sempre maggiore di abbonati, a maggior ragione dopo il down vissuto all’inizio dello scorso anno. Così hanno deciso di dedicarsi in modo approfondito al mondo dello sport dando spazio a nuovi documentari e nuove docuserie. Tra questi troviamo Formula 1: Drive to Survive che ormai è già alla quinta stagione.

Formula Uno – Drive to Survive

La quinta stagione di Formula 1: Drive to Survive è arrivata sulla piattaforma di streaming proprio pochi giorni fa con dieci episodi che ci porteranno a seguire il campionato del 2022. Ovviamente, la domanda che sorge spontanea quando si finisce di vedere una nuova stagione è quella di sapere se ci sarà un nuovo capitolo o se gli episodi appena visti coincidono con le battute finali. Ebbene per la gioia dei fan, Formula 1: Drive to Survive avrà una sesta stagione che, verosimilmente, seguirà il campionato che inizierà domenica. A dir la verità, la sesta stagione di Formula 1: Drive to Survive era già stata confermata lo scorso maggio proprio perché aveva avuto un grande successo ed un ottimo riscontro sia da parte del pubblico che da parte della critica. La serie, infatti, è cresciuta in popolarità con il tempo ed è stata proprio la quarta stagione ad attirare l’interesse più ampio tra il pubblico tanto che è entrata nella top 10 settimanale di ben 56 paesi. A tal proposito, Netflix ha rivelato che:

“La nuova stagione, offrendo un accesso senza precedenti, porterà ancora una volta i fan dietro le quinte, per testimoniare in prima persona come i piloti e le squadre si preparano a combattere per i campionati. La serie offrirà filmati mai visti prima ed interviste dei più grandi nomi dello sport”.

Inutile dirlo, c’è grandissima attesa soprattutto perché i telespettatori non vedono l’ora di sapere cosa offrirà la nuova stagione. Nel frattempo, però, sono pronti per seguire il campionato di Formula Uno, sport che hanno imparato ad amare in molti forse proprio grazie a Netflix.

