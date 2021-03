Anche Francesco Renga è stato uno dei concorrenti del Festival di Sanremo 2021, con una canzone dal titolo Quando trovo te, e nonostante non si sia posizionato molto in alto nella classifica (22esimo posto), la sua canzone è una di quelle che rimangono impresse.

Con Quando trovo te Francesco Renga ci regala una canzone dal ritmo che man mano si fa più serrato, e un testo che spinge molto sulla parola “sempre”, diventando da subito una sorta di mantra per la mente degli ascoltatori.

Con il suo ritorno a Sanremo Francesco Renga ha voluto celebrare la sua rinascita artistica, in un momento in cui tutto il mondo ha bisogno e sogna una rinascita. Un vero e proprio segnale di speranza per il mondo della musica e per la nostra vita, con l’augurio di poter uscire presto dall’incubo della pandemia.

Il significato del testo di Quando trovo te di Francesco Renga

Il testo, scritto da Renga insieme a Roberto Casalino e Dario Faini ha un significato molto profondo, e racconta il concetto di “oblio salvifico”, ossia il potere della mente di proteggersi dimenticando qualcosa, mettendola da parte nella frenetica vita di tutti i giorni.

Con Quando trovo te, Renga canta proprio quel momento in cui la mente torna a un ricordo felice, dal quale riesce a trarre gioia e forza, ritrovandosi a ripartire con maggiore fiducia e riuscendo a percepire meno negatività in un momento in cui tutto potrebbe sembrare vada storto. Il vero e grande potere di un ricordo speciale.

Così nel video ufficiale della canzone, diretto da Lorenzo Catapano, ci vengono mostrate istantanee della vita di una coppia, attimi, momenti, dettagli e sensazioni, montate insieme a scene in cui Francesco Renga cammina per un viale alberato cantando la sua canzone. un video semplice ma molto poetico che vi mostriamo in testa all’articolo.

E tu cosa ne pensi di Quando trovo te? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi il testo della canzone qui sotto.

Il testo di Quando trovo te

Guarda un po’ la mia città è insonne

E ha smesso di sognare

Come mai nessuno ora lo ammette

Gente che taglia le ombre

Mentre il traffico ancora riempie

Spazi immensi di solitudine

Questa volta ho come l’impressione

Che la speranza abbia cambiato umore

E la mia testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma ed io continuo ancora a camminare

Si bagnano anche gli occhi, forse piove

E lo sguardo che segue il tragitto di un cane

E va a finire che

Come sempre mi dimentico, dimentico di te

Sempre mi dimentico ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo e intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La verità in un mondo immaginario

Sempre, sempre si confondono perfettamente

Le mie gioie, inevitabilmente

Sempre, sempre le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te

Questa città confonde

Di luci sempre accese

Dicono che tornerà sereno a fine mese

Io sempre fuori stagione

E la tua testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e quel silenzio dentro fa rumore

All’improvviso torno a respirare

Una stanza, due sedie, la cena, un film

Qual è il finale?

Come sempre mi dimentico, dimentico di te

Sempre mi dimentico ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo e intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

Tra mille note in volo un suono nuovo

Sempre, sempre si confondono perfettamente

Le mie gioie, inevitabilmente

Sempre, sempre le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te

Tu che dormi sul divano

Quando resta sulle mani il tuo profumo

Le tue cose fuori posto

Quelle scarpe sulle scale mi portano da te

Come sempre mi dimentico, dimentico di te

Sempre mi dimentico ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo e intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La meraviglia di ogni giorno nuovo

Sempre, sempre si confondono perfettamente

Le mie gioie, inevitabilmente

Sempre, sempre le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te

Solo quando trovo, trovo te