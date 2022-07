Tra una risata, un pianto, tanto amore e qualche incomprensione, “Friends” ha tenuto incollate allo schermo generazioni di appassionati: trasmessa dal 1994 al 2004 per un totale di dieci stagioni, questa serie continua ancora oggi ad essere vista da moltissime persone, più giovani e meno, in prime visioni o infiniti rewatch che la rendono – meritatamente – uno degli show televisivi più seguiti di sempre.

Del resto non ci vuole molto per realizzare una serie che catturi il pubblico: non servono necessariamente avventure al limite dell’assurdo o trame super complicate alla “Lost” (che comunque per carità, vuoi buttarla via? Direi proprio di no): talvolta basta anche uno scenario semplice, intimo, che faccia quasi sentire a casa propria, e un gruppo di individui a cui affezionarsi e dei quali seguire le epopee come se davvero fossero degli amici, e non solo personaggi irreali dietro lo schermo di una tv.

E nel fare ciò, “Friends” è riuscita benissimo, e il merito non può che andare in massima parte agli attori della serie, che hanno interpretato sei personaggi iconici che rimarranno per sempre nel cuore e nella mente dei fan.



Ma come è iniziato il loro percorso in “Friends“? Come e perché sono stati scelti e come sono andati i loro provini? Scopriamolo qui di seguito!

Una Monica… che sarebbe dovuta essere una Rachel

Come tutti sappiamo, in “Friends” il personaggio della rigorosa cuoca Monica Geller è interpretato da Courtney Cox, mentre quello della più festaiola Rachel Green da Jennifer Aniston.

Ebbene, inizialmente non era però questa l’idea degli sceneggiatori, che proposero alla Cox il ruolo di Rachel.

Tuttavia fu proprio Courtney a rifiutare dopo aver letto la sceneggiatura del pilot, preferendo per lei il personaggio di Monica, a suo dire più “tosto” e più in linea con la propria personalità.

Di un doppio ruolo e di una gufata

Che dire della sopracitata Rachel Green, invece? Fu difficile per i produttori trovare un’attrice adatta per questo personaggio, che non volevano apparisse eccessivamente frivolo ed egoista.

Dopo aver scartato numerosi nomi, la scelta ricadde su Jennifer Aniston, ma c’era un problema: l’attrice era ai quei tempi impegnata già in un’altra serie, di nome “Mudding Through“, la cui durata non era ancora stabilita con precisione.

I produttori però non sentirono ragioni, e proposero lo stesso alla Aniston il ruolo della loro Rachel, che la ragazza accettò senza problemi.

Secondo le parole della Aniston stessa, tuttavia, un produttore di “Mudding Through“, dopo aver saputo delle sue intenzioni recitative, le consigliò di lasciar perdere “Friends“, serie che a suo dire non l’avrebbe mai resa famosa.

Giusto un po’ in errore, eh?

Un personaggio cucito addosso

Una storia simile è quella che riguarda Matthew Perry, a cui è legato il personaggio dell’irriverente Chandler Bing; l’attore in un primo momento non si mostrò interessato a ricoprire quel ruolo, in quanto era già occupato in un altro progetto cinematografico, una serie fantascientifica intitolata “LAX 2194“. Nonostante ciò, però, rimase colpito dal carattere che avrebbe avuto Chandler, che riteneva essere molto simile al proprio; per questo motivo, aiutò molti amici e colleghi interessati a sostenere l’audizione ad entrare al meglio nella parte del simpatico Bing.

Ma nulla da fare, quello era un personaggio che solo lui avrebbe potuto interpretare, e forse anche il destino lo sapeva e si è attivato per questo: il progetto cui era impegnato Perry, infatti, venne annullato, e ormai libero da vincoli contrattuali il giovane attore si buttò a capofitto nell’interpretazione del suo Chandler. E menomale.

Una fortuna…nella sfortuna

Parlando di Matt LeBlanc, invece, interprete del dongiovanni Joey Tribbiani, c’è un aneddoto divertente, se così si può definire, inerente alla sua udizione: l’attore si presentò al casting con una profonda ferita sul volto, regalino lasciatogli dalla sbronza della sera prima, che lo aveva fatto cadere rovinosamente a terra, e con soli 11 dollari in tasca. Una fortuna nella sfortuna, fu però questa: i produttori, ascoltando la sua storia, capirono che non c’era attore migliore per interpretare Joey, e lo scelsero ad occhi chiusi.

Secondo quanto rivelato successivamente dallo stesso LeBlanc, dopo aver ricevuto il primissimo stipendio dalla sua parte in “Friends”, la prima cosa che fece fu andare in un ristorante, da solo, per gustarsi una cena calda.

E questo sembra così tipico di Joey…

Ursula prima ancora di “Friends”

Parliamo invece ora di Lisa Kudrow, colei che in “Friends” ha impersonificato la dolce e un po’ matta Phoebe Buffay.

Alla giovane attrice venne offerto tale ruolo mentre era già impegnata in un’altra serie tv, “Mad about you“, nella quale interpretava una cameriera di nome Ursula…sì, lo stesso nome della sorella gemella di Phoebe in “Friends”.

Gli sceneggiatori vollero allora creare una sorta di cross-over tra le due serie, in qualità di “ringraziamento/scusa” a “Mad about you” per averle “rubato” la talentuosa Kudrow.

Una difficile convinzione

Concentriamoci infine su David Schwimmer, interprete di Ross Geller, il paleontologo grande amore di Rachel e fratello minore di Monica; per lui potremmo in questo ambito usare a piena ragione la frase “gli ultimi saranno i primi“.

Schwimmer fu infatti il primo dei personaggi di “Friends” ad essere scritturato per la parte di Ross… in quanto il suo personaggio venne appositamente scritto per lui, grazie alla sua conoscenza di Kevin Bright, il produttore esecutivo della serie, col quale Schwimmer aveva già lavorato in passato. Non fu facile però convincerlo a partecipare al cast: l’attore infatti aveva alle spalle brutte esperienze con gli show di questo tipo, preferendo al loro posto gli spettacoli teatrali da lui molto amati, e non si mostrò troppo entusiasta nel dover partecipare ad un’opera così lunga.

Secondo le parole di Martha Kauffman, i produttori gli inviarono un cesto regalo nella speranza di convincerlo.

Dove vedere attualmente “Friends”

Ad oggi è possibile vedere tutte le dieci stagioni di “Friends“, sia doppiate in italiano sia in lingua originale, sulla piattaforma di streaming Netflix.

La famosa e tanto discussa Reunion, che ha visto, nel maggio del 2021, il ricongiungimento dei sei attori protagonisti della serie in uno show ricco di emozioni e ricordi del passato, è invece disponibile su Sky e sulla sua piattaforma di streaming online, NowTv.

–

Anche voi siete amanti di “Friends”? Conoscevate queste curiosità sui provini degli attori? Ne sapete altre? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!