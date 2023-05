L’ultima produzione dello showrunner di “Reacher“, Nick Santora, “FUBAR” è essenzialmente un “True Lies” (film in cui ha recitato Arnold) in versione leggera. Qui non è richiesto nessuno sforzo particolare agli attori, nemmeno a Schwarzenegger, che conosce questa routine a memoria e può farla anche dormendo. Il fatto che lui non lo faccia, e invece affronti il materiale con gli occhi aperti e con entusiasmo, rafforza il suo status come uno dei migliori di tutti i tempi del cinema d’azione: un vero professionista che prende sul serio ogni parte, anche quando sa che la sceneggiatura non è quella dei suoi migliori lavori.

Invece di affrontare con svogliatezza le gag auto-referenziali di “FUBAR“, Schwarzenegger le abbraccia pienamente. Questo è il suo primo ruolo da protagonista in una serie televisiva, quindi per l’attore è un’occasione da assaporare. Qui, interpreta Luke Brunner, un super agente della CIA in giro per il mondo e sull’orlo della pensione. La serie inizia quando Luke completa la sua ultima missione ad Anversa, compila la sua documentazione e appende al chiodo i suoi vari strumenti d’agente. Ma non puoi semplicemente andare in pensione se sei un super agente della CIA. Quindi, quando il suo capo Dot (Barbara Eve Harris), gli presenta un secondo ultimo incarico – un incarico che solo un tipo come Luke Brunner può gestire – lui accetta. E seguendo il suo codice morale, Luke non ha scelta. C’è un agente sul campo in Guyana in pericolo e la cui copertura potrebbe saltare, e spetta a Luke tirare fuori il suo collega prima che venga scoperto e ucciso.

Arnold Schwarzenegger e Monca Barbaro in FUBAR

Ma, colpo di scena, quell’agente è Emma (Monica Barbaro), la figlia di Luke, che è entrata nella CIA anni fa senza che nessuno lo sapesse. Lei sarebbe il loro agente migliore se suo padre non avesse già quel titolo. L’incontro sul campo coglie Emma e Luke di sorpresa, e compone la maggior parte della trama del primo episodio di “FUBAR”, mentre la coppia fatica ad uscire dal paese e sale in cima alla lista dei bersagli del trafficante d’armi e terrorista Boro Polonia (Gabriel Luna). Scopriamo che Boro è il figlio di un pazzo paramilitare che Luke ha fatto fuori decenni prima. Poiché Luke è un uomo di coscienza, ha pagato segretamente per far andare Boro nelle scuole di alto livello, ottimista che un’educazione di prim’ordine più l’esposizione a culture e persone provenienti da tutto il mondo, l’avrebbero messo su una strada migliore. Lezione imparata: l’ottimismo è per i perdenti.

Boro è centrale in tutte le trame di “FUBAR”, ma la serie riguarda Luke ed Emma e il loro conflitto generazionale come padre e figlia. Luke ha molte opinioni su cosa Emma dovrebbe fare con la sua vita, incluso non stare con il suo attuale fidanzato, Carter (Jay Baruchel), un insegnante d’asilo nerd e dolce, che ama Emma con ogni molecola del suo corpo. Emma, a sua volta, ha anni di rancore accumulato per il fatto che Luke era sempre in “viaggio d’affari” durante la sua infanzia. Nel frattempo, Dot si aspetta che lavorino insieme per rintracciare Boro e alla fine metterlo fuori gioco. Se Boro guida la trama, allora la disfunzione dei Brunner guida l’umorismo, trasformando “FUBAR” in una sitcom con combattimenti intermittenti e inseguimenti per spezzare le gag comiche.

Santora sa che il pubblico principale di Schwarzenegger è probabilmente composto da padri amanti del genere azione anni ’90, quindi costruisce saggiamente la serie con quel target in mente.

“FUBAR” funziona piuttosto bene come commedia d’azione. Non è la serie che la gente potrebbe aspettarsi dal debutto televisivo di Schwarzenegger, ma Schwarzenegger non è mai stato uno da rivolgimenti narrativi o grandi colpi di scena. È più interessato a intrattenere, e “FUBAR” è certamente intrattenimento.

La chimica tra Schwarzenegger e Barbaro è efficace, il che aiuta molto a vendere la relazione padre-figlia complicata e ricca di tensione. Il modo in cui i due interagiscono sullo schermo sembra autentico e naturale, il che contribuisce a rendere credibili i loro momenti di conflitto e di connessione. C’è un affetto tangibile tra i due, nonostante i loro personaggi siano costantemente in conflitto.

Uno dei punti di forza di “FUBAR” è la sua disposizione a sperimentare il tono comico. Mentre molte serie d’azione si prendono molto sul serio, “FUBAR” non ha paura di prendersi in giro, sfoggiando una sorta di autoironia che mantiene la serie leggera e godibile. Le battute da padre di Schwarzenegger, per quanto siano a volte forzate, aggiungono una strana dolcezza alla serie che la contraddistingue dalle sue controparti più seriose.

Un altro punto di forza è l’azione. Anche se non c’è un’enfasi eccessiva sull’azione, quando si verifica, è ben sviluppata sullo schermo. Non è l’azione iperbolica di alcuni dei film di Schwarzenegger, ma piuttosto una sorta di azione più contenuta e ragionata che si adatta bene al contesto televisivo.

Il cast di supporto, composto da Harris, Luna, Baruchel, Thompson e altri, è abile e divertente, ciascuno con momenti in cui brillano. Le battute di Fortune Feimster come Roo riescono sempre ad essere efficaci e spezzare il contesto serioso. È il personaggio di supporto che mi ha divertito di più.

La trama è sicuramente un po’ prevedibile, e la serie non evita alcuni cliché del genere. Tuttavia, riesce ancora a raccontare una storia coinvolgente e divertente, nonostante questi difetti.

In definitiva, “FUBAR” è una serie leggera e senza pretese. Non rivoluzionerà il genere action o reinventerà la televisione, ma per quello che cerca di fare, lo fa abbastanza bene. È un debutto televisivo piacevole per Schwarzenegger, e speriamo di vederlo fare più televisione in futuro.

E tu hai visto FUBAR? Cosa ne pensi? Dì la tua nei commenti. Io ti lascio al commento finale della recensione.