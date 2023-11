Non siamo così tanto fan di X Factor. Ormai è la stessa tiritera da diversi anni e poi a parte Morgan, gli altri giudici non sembrano al suo livello in fatto di tecnica musicale, con tutto rispetto ma non hanno l’esperienza come artisti di Morgan. E se li paragoniamo anche al grande Mika o Manuel Agnelli, il confronto non regge.

Questo video ne è una prova, dove Morgan vince a mani basse:

Della vicenda Fedez e Morgan ne abbiamo già parlato qui.

Tra l’altro è servita questa vicenda per alzare gli ascolti di X Factor Italia, che sta piano piano entrando nel dimenticatoio. E queste vicende fanno bene al nome X Factor? Il suo creatore Simon Cowell sicuramente non sarà così fiero di come sta diventando il format.

Comunque abbiamo seguito la missione di Valerio Staffelli di Striscia La Notizia che ha deciso di rivedere Fedez per la seconda volta così per capire come mai queste famose immagini tanto decantante non vengono trasmesse da Sky.

Qui il video dell’inviato.

Fedez afferma che non ha più niente da dire e che ci sono altre persone che hanno licenziato Morgan.

Morgan dice nel video di Striscia che Ambra sostiene che lui l’avrebbe minacciata. Morgan dice che questi fuori onda sono un bluff e che non esistono.

Allora Sky perché non chiarisce questa vicenda una volte per tutte dando le vere motivazioni per cui Morgan è stato cacciato?

Lo hanno fatto per alzare gli ascolti? Perché ha minacciato Ambra? Per altre ragioni? Siamo curiosi di scoprirlo.

E voi cosa ne pensate? Dite la vostra nei commenti.