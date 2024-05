“Galassie” è il nuovo singolo di Irama disponibile da oggi venerdì 17 maggio 2024.

Il nuovo singolo di Irama, cantato per la prima volta sul palco di Amici, è stato presentato dal vivo all’Arena di Verona il 15 maggio 2024. Questo evento unico, senza repliche, ha visto il cantante esibirsi per la prima volta live dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Tu no”​.

Il brano, scritto da Irama con Cheope, Federica Abbate, Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli e Michele Zocca e prodotto sempre da Giulio Nenna e Michelangelo e si colloca esattamente al centro tra i suoi brani più struggenti e i più ballabili e liberatori.

È lo stesso artista a parlare del brano durante un’intervista a Cosmopolitan:

“Non è legato all’amore inteso come romantico, ma quello più viscerale. Un amore molto più pesante. “Galassie” ha una parvenza leggera, ha sonorità molto felici, è un viaggio interdimensionale tra i mondi, tra le galassie, come se le percezioni cambiassero. Ho perso una persona speciale ed è come se questa persona venisse da un altro mondo per me”.