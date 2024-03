Si intitola “Saturno e Venere” ed è il nuovo singolo pop contenuto nel nuovo album de Il Volo in collaborazione con Irama. La canzone è una ballad romantica e intensa in cui le quattro voci si uniscono in un’armonia perfetta.

Questo nuovo disco segna un traguardo importante per il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. In 15 anni di carriera infatti si tratta del primo album di soli brani inediti appositamente scritti da e per Il Volo. Unica eccezione la cover, già presentata all’ultimo Sanremo, di “Who wants to live forever“.

Il significato di “Saturno e Venere” de Il Volo

La canzone è una ballad romantica e intensa in cui le quattro voci si uniscono in un’armonia perfetta. Il brano esplora il tema delle relazioni complesse e delle sfide emotive che si presentano quando si lotta per mantenere un legame. Le metafore astronomiche di Saturno e Venere rappresentano infatti l’idea di due entità che cercano di avvicinarsi, ma continuano a rimanere separate.

I versi evidenziano poi la difficoltà nel comunicare e nel mantenere le promesse fatte, mentre l’incertezza e la mancanza di chiarezza dominano il rapporto.

Il ritornello riflette sull’idea di sentirsi sospesi e in bilico, con il cuore che batte sottosopra mentre si lotta per trovare la forza di ricominciare. La collaborazione tra Il Volo e Irama aggiunge infine, ulteriore profondità al brano, che esplora il senso di solitudine e di perdita che spesso accompagna la fine di una relazione.

Il testo di “Saturno e Venere” de Il Volo

Facciamo giri all’infinito

Senza riuscirci a prendere

Io e qui tu dall’altro lato

Come Saturno e Venere

Parole che si dovevano trattenere

Promesse un po’ troppo grandi da mantenere

Lo vedi, io fino ad oggi ci ho provato, con te

Per me sei come l’universo

Solo un grande immenso punto di domanda

E mentre piove sul cemento io rimango qua

Mi lasci in bilico

E ora, ora, ora, ora

Forse precipito e sento il cuore sottosopra

E tra un miliardo di altre persone

Soltanto tu che mi togli il sole che ci vuole

Per ricominciare ancora

Ho camminato all’infinito

Fino a sentirmi debole

Con una mano sul tuo viso

Soffiando via la cenere

E credi che mi basti un attimo

Per cancellare tutto di te

Fino a gridarlo in faccia a un angelo

Che sono solo

E tu sei come l’universo

Solo un grande immenso punto di domanda

E mentre piove sul cemento io rimango qua

Mi lasci in bilico

Ora, ora, ora, ora

Scusa se scivolo e sento il cuore sottosopra

E tra un miliardo di altre persone, soltanto tu che mi togli il sole che ci vuole per ricominciare ancora

Mi dimenticherai

E mentre mi odierai

Io ti cancellerò

Ma non ci riuscirò

Bastava così poco

Ora, ora, ora, ora

Sottosopra

Tra un miliardo di altre persone, soltanto tu che mi togli il sole che ci vuole

Per ricominciare ancora

