George Clooney, attore statunitense classe 1961, e Julia Roberts, attrice statunitense classe 1967, sono due dei nomi più amati nel mondo del cinema americano o, per meglio dire, rappresentano due pilastri del dorato mondo cinematografico di Hollywood. I due hanno lavorato insieme in Ocean’s Eleven (nel 2001), in Ocean’s Twelve (nel 2004) ed in Money Monster – L’altra faccia del denaro (nel 2016) ed ora sono pronti a condividere un nuovo set.

Clooney e la Roberts, infatti, saranno i protagonisti di Ticket to Paradise, commedia romantica prodotta dalla Universal e diretta da Ol Parker (nome che ricordiamo già come regista di Mamma Mia! – Ci risiamo). Molto l’entusiasmo da parte dei fan che non vedono l’ora di poter rivedere insieme i loro beniamini. Le riprese inizieranno entro la fine del 2021 quindi per vedere Ticket to Paradise sul grande schermo sarà necessario aspettare il 2022, ma nonostante questo iniziano a circolare le prime indiscrezioni.

Julia Roberts insieme a George Clooney

Sappiamo che George Clooney e Julia Roberts vestiranno i panni di una coppia divorziata che decide di collaborare e di recarsi a Bali per fermare il matrimonio della figlia che, a loro parare, ha preso una decisione troppo avventata proprio come fecero loro venticinque anni prima. Che questo viaggio in un paradiso terrestre sia anche una seconda possibilità per il loro amore? Non ci è dato saperlo al momento, ma basandoci sul titolo sembrerebbe di si.

Nonostante il periodo difficile che si sta vivendo a livello mondiale, la vita professionale continua a sorridere a Clooney ed alla Roberts. George Clooney, infatti, è stato regista ed attore in The Midnight Sky e lo troveremo anche in A Tender Bar al fianco di Ben Affleck. Julia Roberts, invece, è pronta per la serie tv Gaslit, insieme a Sean Penn.

Ed a voi piacciono George Clooney e Julia Roberts? Siete felici di questa reunion? Fatecelo sapere nei commenti!