Gillian Anderson, attrice britannica classe 1968, è nota al pubblico per aver vestito i panni di Margareth Thatcher in The Crown. Un ruolo che le è valso una candidatura ai Golden Globe e che l’ha vista difendere a spada tratta la serie tv dalle critiche. Ora è pronta per interpretare un altro personaggio storico importante. L’attrice, infatti, sarà Eleanor Roosevelt in The First Lady. Serie tv americana, creata da Aaron Cooley, con l’obiettivo di ripercorrere la vita personale e la vita professionale delle più importanti First Ladies degli Stati Uniti di America. Oltre Gillian Anderson, troveremo anche Michelle Pfeiffer nei panni di Betty Ford (moglie di Gerald Ford, interpretato da Aaron Eckhart) e Viola Davis come Michelle Obama.

L’attrice Gillian Anderson

Per chi non lo sapesse, Eleanor Roosevelt è stata la First Lady degli Stati Uniti dal 1933 al 1945 diventando, così, la First Lady più longeva della storia americana. Moglie di Franklin Delano Roosevelt, era nota per le sue conferenze stampa regolari, per i suoi articoli e per aver preso parte ad un programma radiofonico. Una figura politica molto amata, ma anche un’attivista americana. La ricordiamo, infatti, per aver spinto gli Stati Uniti a sostenere le Nazioni Unite diventandone il primo delegato. Gillian Anderson è pronta per questa sfida e per vestire, ancora una volta, i panni di una donna potente e che è rimasta nella storia.

