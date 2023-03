I classici della Disney sono amati da chiunque: grandi e piccini. Per questo motivo si è deciso di riportargli in auge tramite live action che hanno come scopo principale quello di far rivivere le loro storie ai nostalgici, ma al tempo stesso farli conoscere anche alle nuove generazioni.

E se manca sempre meno all’uscita del live action de La Sirenetta (che ha portato con sé numerose polemiche e critiche), un altro dei grandi classici della Disney è pronto per tornare sul grande schermo. Stiamo parlando de Gli Aristogatti, film di animazione degli anni ’70 che vede come protagonisti alcuni gatti che, dopo la morte della loro padrona, si trovano ad essere gli unici eredi della sua fortuna con il maggiordomo che, però, non ci sta e fa di tutto per eliminare i felini. Già da tempo circolavano rumors su questa possibile novità che adesso, finalmente, diventa concreta ed iniziano ad arrivare le prime rivelazioni. Sappiamo che Ahmir “Questlove” Thompson (il batterista del gruppo The Roots) sarà il regista del live action e si occuperà, ovviamente, anche della supervisione del comparto musicale. Una scelta azzeccata visto che ha fatto il suo debutto come regista con il documentario Summer of Soul che gli è valso l’Oscar come migliore documentario nel 2022.

I gatti protagonisti de Gli Aristogatti

La sceneggiatura, invece, sarà affidata a Will Gluck (in passato sceneggiatore per Peter Rabbit) ed a Keith Bubin (del film Pixar Onward). Questlove, insieme a Tariq Trotter (il cantante della band The Roots), Shawn Gee e Zarah Zohlman sarà il produttore esecutivo, mentre il live action de Gli Aristogatti sarà prodotto dallo studio di produzione Olive Bridhe. C’è molta curiosità nel vedere cosa porteranno sul grande schermo e se ci saranno delle novità come nel caso di Ariel de La Sirenetta o se invece si resterà fedeli alla storia originale. Al momento siamo solo all’inizio ed è necessario aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere ulteriori novità e, soprattutto, prima di vedere il lavoro finito, ma se tutto andrà per il verso giusto entro la metà del 2024 dovremmo avere sul grande schermo il live action de Gli Aristogatti.

E tu sei un fan dei classici Disney? Quale è il tuo preferito? Ti aspettiamo nei commenti!