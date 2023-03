Ormai ci siamo, manca sempre meno al 24 maggio, giorno atteso con ansia perché è il giorno in cui farà il suo debutto il live action de La Sirenetta. Fin da quando è stato annunciato questo nuovo lavoro ha portato con sé curiosità, ma non sono mancate le critiche.

Come sappiamo, ormai è sempre più di moda portare in auge di nuovo titoli del passato per farli rivivere ai nostalgici, ma anche per farli conoscere alle nuove generazioni. Per questo motivo si è deciso di fare lo stesso anche per La Sirenetta, ovviamente non portando di nuovo in scena il cartone, ma un live action con attori in carne ed ossa. Probabilmente è stato proprio questo a destabilizzare, inizialmente, i fan del cartone che erano abituati ad Ariel, una sirenetta con la carnagione chiara e lunghi capelli rossi. Mentre ora questo ruolo, nel live action, sarà interpretato da Halle Bailey, attrice di Atlanta classe 2000 ed una bellissima ragazza di colore. Ormai il tempo delle critiche è passato ed anche esse si sono esaurite. Si è quindi pronti per andare in scena, più carichi che mai ed ora che ci avviciniamo alla data del debutto del live action scopriamo nuovi particolari di ciò che vedremo sul piccolo schermo. A dare questi particolari è la stessa Halle Bailey durante un’intervista con Edition dove ha parlato a cuore aperto di questo ruolo che la farà debuttare sul grande schermo nei panni della Sirenetta. Come tutti i live action, i reboot e gli spin off ovviamente la storia di base sarà quella nota a tutti, ma non mancheranno alcuni cambiamenti. Così sarà anche per Ariel che nella versione del cartone abbandona il padre ed il suo mondo sottomarino per inseguire l’amore, mentre nella nuova versione del live action, l’attrice ci rivela che:

Halle Bailey sarà Ariel!

“Sono molto contenta per la mia versione del film. Abbiamo sicuramente cambiato la prospettiva di lei che vuole lasciare l’oceano solo per un uomo. La sua ribellione, ora, è più grande di questa cosa e riguarda lei stessa, il suo scopo, la sua libertà, la sua vita e quello che vuole”.

Un’Ariel moderna proprio come le donne che, ogni giorno, lottano per emanciparsi per loro stesse e non per forza per amore. Infatti, l’obiettivo è quello di farci capire che una donna può volere dei cambiamenti senza necessariamente avere al suo fianco una figura maschile per cui lottare. Un tema molto caro ad Halle Bailey che si è detta felice di questa decisione presa:

“Come donne siamo fantastiche, indipendenti, moderne, siamo tutto ed oltre. Sono grata che la Disney stia aggiornando alcuni di questi temi”.

Ovviamente, l’attrice è tornata anche a parlare delle numerose critiche che ha ricevuto negli ultimi mesi, ma per lei ormai non vale neanche la pena prestare attenzione a queste persone che definisce fallite e patetiche poiché nella loro vita non hanno altra preoccupazione se non quella di dire la propria opinione sul colore della pelle di una finta sirena. Come sempre, nonostante la giovane età, Halle Bailey ne esce con gran classe e da protagonista, pronta a conquistare tutti nei panni di Ariel.

