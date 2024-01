Questa notte, alle 2 italiane, è andata in scena l’81esima edizione dei Golden Globe, ovvero per assegnare i riconoscimenti per il cinema e la televisione. Per la prima volta, quest’anno, sono stati assegnati dalla fondazione non profit Golden Globe.

Una serata ricca di emozioni, di colpi di scena, ma anche di momenti che non sono molto piaciuti come, ad esempio, la battuta di Jo Koy nei confronti del fidanzato di Taylor Swift. Si tratta di un appuntamento atteso con ansia non solo per i premi che assegna ad artisti amati a livello internazionale, ma anche per rifarsi gli occhi e giudicare, nel bene e nel male, i look di tutte le star che hanno calpestato il famoso tappeto rosso. Senza ombra di dubbio la regina della serata è stata proprio Taylor Swift con un look verde mele firmato Gucci: abito in pailettes con una generosa scollatura che ha messo in risalto le sue curve, ma anche una pettinatura che rende tutto ancora più perfetto con la sua frangia che è ormai diventata il segno distintivo della cantante.

Passiamo alle altre tre regine della serata. Dove c’è il rosa ormai c’è anche Margot Robbie: l’attrice che ha interpretato Barbie nel live action uscito questa estate ha indossato, infatti, un abito rosa firmato Armani Privé e che è stato creato basandosi su un abito di Barbie Superstar, bambola bionda della Mattel uscita nel 1977. Medaglia di bronzo per Heidi Klum che si è presentata al fianco di Tom Kaulitz bella e sensuale come non mai con un look total red composto da una gonna voluminosa di Sophie Couture ed un abito con il corsetto, una vera e propria diva. Promosso a pieni voti anche il look scelto da Elle Fanning che sembra proprio uscita da un’altra epoca con la sua grazia e la sua eleganza: si è affidata alla creatività del mito Pierre Balmain e non ha sbagliato visto che è riuscita a conquistare il pubblico anche grazie all’abito color crema che ha scelto e che era una creazione d’archivio risalente al 1960.

Margot Robbie Heidi Klum Elle Fanning

Passiamo ora ai look bocciati dei Golden Globe 2024. Ci teniamo a precisare che il mondo è bello perché è vario quindi, di conseguenza, questi look possono piacere, ma noi ci siamo basati sulla maggioranza delle opinioni raccolte nel mondo virtuale. La prima bocciata è Rosamund Pike che era candidata al Golden Globe per il suo ruolo in Saltburn: senza dubbio è riuscita a far parlare di sé ed ha attirato l’attenzione con un abito creato da Leit Clark (che ha fatto il suo debutto in passerella per la stagione 2019), ma che non è piaciuto perché sembrava un abito adatto per una cerimonia funebre e non per un evento del genere, a non convincere neanche il copricapo. A gran sorpresa bocciata anche Selena Gomez che di solito, invece, è una delle regine della moda, ma la scelta fatta per i Golden Globe non ha convinto il pubblico: l’attrice ha puntato su un abito asimmetrico di colore rosso intenso creato per lei dall’atelier di Armani con scarpe in tinta e gioielli di Bulgari in diamante. Sempre molto bella, inutile negarlo, però non è piaciuta alla gran parte del mondo virtuale. Infine pollice all’ingiù anche per il look di Kerry Washington: la protagonista di Scandal non è piaciuta perché ha voluto osare troppo tra pailettes, drappeggi e nodi. Magari il vestito si poteva anche giustificare con il suo look total black, ma proprio non ci siamo con la scelta degli stivaletti che arrivano alle caviglie e rovinano completamente l’outfit.

Rosamund Pike Selena Gomez Kerry Washington

Ed ora, invece, spazio anche all’universo maschile ben rappresentato da famosi attori che hanno posato sul tappeto rosso. Promosso a pieni voti Zac Efron che, come sempre, riesce a conquistare ed a stupire: questa volta ha scelto uno smoking total black che rende giustizia al suo fisico e che fa mozzare il fiato all’universo femminile. Medaglia di argento per Jude Law che si conferma, ancora oggi, uno degli attori più apprezzati nel mondo di Hollywood e con uno stile unico: anche lui si è affidato ad un look total black in velluto rasato, il tutto accompagnato da un elegante papillon. Terzo posto tra i promossi per James Franco che è stato anche premiato come migliore attore protagonista in una commedia. Anche lui ha optato per un look total black che è sempre sinonimo di eleganza con una giacca di velluto ed un sorriso smagliante.

Zac Efron Jude Law James Franco

Per quanto riguarda i bocciati, invece, tra gli uomini troviamo Tyler James Williams che con il suo completo gessato ed ecclettico color beige firmato Dolce e Gabbana, una rosa all’occhiello, camicia bianca ed una cravatta nera non ha del tutto convinto. Soprattutto non sono stati apprezzati i suoi pantaloni oversize che sono pronti per essere una delle tendenze della prossima primavera, ma per il momento non fanno impazzire il pubblico. Jonathan Bailey ha scelto Givenchy e Omega, ma non è piaciuta la scelta del total white in una serata in cui quasi tutti hanno scelto colori scuri ed eleganti, lui sembrava pronto per andare ad un aperitivo sulla spiaggia. Ed infine anche Chris Perfetti è stato bocciato per lo stesso motivo del collega Bailey.

Tyler James Williams Jonathan Bailey Chris Perfetti

E tu hai seguito la serata dei Golden Globe 2024? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale, invece, meno? Ti aspettiamo nei commenti!