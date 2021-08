I Gorillaz hanno presentato in anteprima tre nuovi brani durante un concerto alla O2 Arena di Londra la scorsa notte. L’evento era uno spettacolo gratuito tenuto per i lavoratori del SSN e le loro famiglie come ringraziamento per il loro lavoro durante la pandemia.

La band ha eseguito le canzoni durante il loro set con l’aiuto di diversi ospiti speciali: “Meanwhile” con Jelani Blackman, “Jimmy Jimmy” con AJ Tracey e “De Ja Vu” con Alicai Harley.

Puoi ascoltare le tre canzoni qui sotto.

I Gorillaz hanno usato l’evento come un’opportunità per far emergere Robert Smith dei Cure ed eseguire insieme a lui “Strange Timez”, dall’album della band Song Machine: Season One – Strange Timez. Anche Peter Hook dei New Order e Posdunos dei De La Soul si sono uniti ai Gorillaz sul palco in vari punti del concerto.

L’anno scorso, il frontman Damon Albarn ha detto che i Gorillaz sono cresciuti come band da concerti negli ultimi anni. “Suppongo che siamo diventati una band da stadio a tutti gli effetti da quando abbiamo fatto Plastic Beach, ha detto.

Jimmy Jimmy

De Ja Vu

Meanwhile