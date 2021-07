Ormai ci siamo: mancano solo tre giorni e, precisamente, giovedì 8 luglio andrà in onda, su HBO, il reboot di Gossip Girl. Un lavoro atteso con ansia e curiosità. D’altronde, non è un mistero il fatto che Gossip Girl sia stata una delle serie televisive più amate dal pubblico e che, ancora oggi, è vista e rivista dai telespettatori che non perdono l’occasione per sognare con le loro storie.

Sei stagioni con la puntata finale nel dicembre 2012. A distanza di quasi dieci anni, arriva un reboot che sarà differente. La storia sarà più o meno la stessa, ma i protagonisti non saranno quelli del cast a cui eravamo abituati. Proprio questa decisione ha fatto parlare e discutere i telespettatori che, giustamente, hanno detto la loro e, dopo mesi, forse le loro voci sono state finalmente ascoltate. A rivelarlo è stato Joshua Safran, creatore di Gossip Girl, che afferma:

“E’ stato difficile, ma siamo arrivati alla conclusione che senza i personaggi che hanno reso celebre la serie non sarebbe stata la stessa cosa. I fan non avrebbero mai accettato la loro assenza nel reboot, così posso dire che..saranno presenti in altre forme, ma ci saranno! E poi i nuovi personaggi vivono nell’ombra dei vecchi, ad esempio che ne sarebbe di Zoya se non ci fosse Nate?”.

Una delle immagini rilasciate dal set del reboot di Gossip Girl

La domanda che sorge spontanea, ora, è chi troveremo nel reboot di Gossip Girl? Ritroveremo Blake Lively nei panni di Serena van der Woodsen, Leighton Meester in quelli di Blair Waldorf, Chace Crawford in quelli di Nate Archibald, Ed Westwick in quelli di Chuck Bass? I fan non vedono l’ora di saperlo e soprattutto non vedono l’ora di scoprire come prenderanno parte al reboot. Nel frattempo, sono già aperte le “scommesse” con il cameo come soluzione più quotata al momento, ma anche con i protagonisti principali che commentano insieme il nuovo reboot, sulla falsa riga della reunion di Friends. Non ci resta altro che aspettare ancora qualche giorno e vedere cosa succederà.

E tu hai seguito Gossip Girl? Guarderai il reboot? Ti aspettiamo nei commenti!