Uscito nelle sale lo scorso 3 maggio di quest’anno, il terzo capitolo de “Guardiani della Galassia” ha fin da subito riscontrato un enorme successo presso la critica e il pubblico, tant’è che è stato riconosciuto in breve tempo come il film della saga ad aver ottenuto il maggior incasso nelle sale cinematografiche.

Una storia struggente, quella posta al centro di quest’opera, che vede per protagonista il procione Rocket, di cui ci viene narrato il drammatico e violento passato in qualità di cavia di laboratorio per i terribili esperimenti condotti dalla losca figura dell’Alto Evoluzionario.

Ebbene, questa introspezione carica di intensità non è di certo sfuggita alla Peta, l’associazione no profit che agisce a livello internazionale per promuovere i diritti degli animali affinché tutti possano ricevere sempre e solo trattamenti etici che ne preservino la salute e il benessere a livello fisico e mentale, la quale ha definito “Guardiani della Galassia 3” come un vero e proprio “capolavoro per i diritti degli animali“.

Come sostenuto infatti da Lisa Lange, la vicepresidentessa dell’associazione:

“Mediante il personaggio di Rocket, il regista James Gunn è stato in grado di donare un nome, un volto e una personalità propria a tutti quelli animali, che sono milioni, i quali subiscono torture all’interno dei laboratori umani. Si tratta dunque del miglior film dell’anno inerente ai diritti degli animali, che permette di aiutare il pubblico a vedere queste creature come individui, e a capire che non si dovrebbe mai sperimentare su di essi.”

La Peta ha poi deciso di conferire allo stesso James Gunn un premio, il “Not a number award“, per il suo impegno in questa difficile e sempiterna battaglia a cui tutti noi, ogni giorno, dovremmo attivamente partecipare.

Si tratta quindi di uno splendido risultato ottenuto dal regista, il quale ha comunque affermato di aver concluso la sua esperienza con il mondo dei Guardiani della Galassia: il terzo film è stato l’ultimo titolo da lui diretto del franchise di successo.

