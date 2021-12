Cosimo Fini, da noi conosciuto semplicemente come Gue Pequeno, è un rapper di Milano classe 1980 noto per aver fatto parte dei Club Dog, ma con all’attivo una strepitosa carriera da solista costellata da brani di successo come Brivido, Ti levo le collane, Nulla accade e Salvador Dali per citarne alcuni.

Una carriera in ascesa. È sufficiente pensare che è in arrivo un duetto con Snoop Dogg per un nuovo album che, sicuramente, gli garantirà un grande riscontro a livello internazionale e, nel frattempo, si sta già facendo conoscere sempre più nel mondo musicale mondiale tanto che il suo album Gvesvs è il secondo nuovo album più ascoltato al mondo su Spotify. Nel frattempo, Gué si è reso protagonista anche di un singolo con Marracash dal titolo ∞ Love estratto da Noi, loro, gli altri, l’ultimo album di Marracash.

Il cantante Gue Pequeno

Il significato di ∞ Love

In ∞ Love troviamo Gué e Marracash cresciuti artisticamente: i due sono maturati e sono pronti per fare nuove esperienze sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. D’altronde alle spalle hanno un lungo cammino che dalla strada li ha portati sui più grandi palcoscenici. Il titolo è formato dal simbolo dell’infinito che precede la parola Love, un omaggio alla canzone Infinity di Guru Project che si percepisce facilmente dalle prime note del brano. Dimenticatevi, però, le canzoni romantiche a cui eravamo abituati come Brivido, la vera protagonista è la musica disco che li ha accompagnati durante la loro crescita. La strada è stata l’unica maestra, ma soprattutto l’ambientazione principale delle storie di chi non ce l’ha fatta, come canta Guè: “Il mio amore è extra, voglio ispirare tutti quei raga che l’hanno persa. Strada maestra non ti ripaga se è solo maestra la strada (One love)”.

E tu cosa ne pensi di questa nuova collaborazione di Gué e Marracash? Preferivi la loro “versione romantica” oppure ora con la disco music come protagonista? Ti aspettiamo nei commenti!