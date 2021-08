I Guns N’ Roses hanno suonato nel primo live dall’inizio della pandemia sabato sera all’Hershey Park Stadium di Hershey, in Pennsylvania. La band è rimasta fedele alla scaletta standard che hanno eseguito da quando si sono riuniti con Slash e Duff McKagan nel 2016 per il tour Not In This Lifetime, anche se hanno presentato in anteprima una cover di “I Wanna Be Your Dog” degli Stooges quando Duff è subentrato alla voce solista.

Nel video vediamo Rose con un piccolo problema con il posizionamento del microfono e mentre chiama un tecnico per risolverlo. All’inizio del set, i Guns N’ Roses hanno suonato il brano “Dead Horse” di Use Your Illusion I, una cover di “Slither” e “Welcome to the Jungle” dei Velvet Revolver. L’unico bis è stato “Paradise City”.

La band rimarrà in tournée in Nord America fino a metà ottobre, suonando in alcuni stadi di calcio, arene di basket e festival. Si dirigeranno in Australia e Nuova Zelanda a novembre, e poi in Europa nell’estate del 2022. Questo è tecnicamente un tour diverso dal tour Not In This Lifetime, che ha visto impegnata la band dal 2016 al 2019, ma è la stessa esatta formazione di musicisti e la messa in scena e la scaletta rimangono praticamente inalterate.

I Guns N’ Roses non pubblicano un nuovo album da Chinese Democracy del 2008. Slash aveva detto che la band aveva delle demo su nuove tracce, ma per ora non è stato rilasciato nulla. “Duff e io abbiamo fatto un po’ di jam e abbiamo lavorato anche al disco dei Guns”, aveva detto Slash a dicembre 2020, “e ho fatto un paio di registrazioni, quindi ci sono stati molti lavori. Non sono davvero bravo a stare fermo o seduto”.