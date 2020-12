Forse il 2020 non è così brutto come molti vorrebbero farci credere! Almeno non nella scena musicale.

Gwen Stefani ha sorpreso i fan annunciando l’imminente arrivo di un nuovo singolo chiamato “Let Me Reintroduce Myself“.

La traccia, che sembra essere un ritorno alle sue radici pop anni 2000, uscirà lunedì (7 dicembre 2020). Ovviamente, l’impeccabile 51enne ha avuto un anno da blockbuster dal punto di vista dei video. Ha ottenuto il suo più grande successo negli ultimi 14 anni di carriera quando “Nobody But You“, un duetto country con Blake Shelton, ha raggiunto la posizione numero 18 nella Billboard Hot 100. Ha poi ottenuto un’altra bella posizione – top 40 – con la collaborazione, sempre insieme a Blake, dal titolo “Happy Anywhere“.

È passato un po ‘di tempo da quando Gwen Stefani ha pubblicato il suo ultimo singolo inedito non natalizio. In effetti, occore tornare indietro fino a This Is What The Truth Feels Like del 2016. Quel disco ha prodotto un paio di successi (“Used To Love You” e “Make Me Like You“) ed è diventato il suo primo album a salire in cima alle classifiche di vendita. Il progetto è stato completamente sottovalutato dato che conteneva ottime canzoni pop come “Misery” che sono state trascurate dal grande pubblico. Con un po’ di fortuna, il nuovo singolo dell’icona pop Let Me Reintroduce Myself – ti ricordiamo in uscita il 7 dicembre – otterrà l’attenzione che merita. Dai un’occhiata qui sotto al suo annuncio pubblicato su Instagram.