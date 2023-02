Harry Potter è una saga fantasy basata sugli omonimi romanzi di J.K.Rowling ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche nel 2001 ed ha all’attivo ben otto lungometraggi. Ha accompagnato l’adolescenza di molti di noi e non c’è persona che, almeno una volta, non abbia visto uno dei capitoli della saga o letto uno dei libri.

Lo scorso anno è iniziato alla grande per i fan del mago con gli occhiali in quanto abbiamo assistito ad una reunion, sulla falsa riga di quella di Friends, dove i personaggi principali come Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson si sono ritrovati per festeggiare insieme i 20 anni dall’uscita del primo capitolo di Harry Potter durante l’evento Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Inutile dirlo, è stato un grande successo e per questo motivo la Warner Bros non ha intenzione di restare con le mani in mano ed ha deciso di accelerare i tempi per avere il reboot di Harry Potter il prima possibile. Tuttavia le novità non finiscono qui. Infatti uno dei protagonisti, Rupert Grint, ha attirato l’attenzione dopo alcune dichiarazioni che hanno fatto sognare i fan. Colui che ha vestito i panni di Ron Weasley, infatti, ha detto che gli piacerebbe moltissimo vedere realizzata una serie tv sul famoso mago e, stando ai rumors, pare che la Warner Brothers sia già al lavoro per adattare la saga di Harry Potter al piccolo schermo e renderla fruibile a tutti. Rupert Grint ha affermato:

“Mi piacerebbe molto che Harry Potter venisse adattato in una serie televisiva. Penso che funzionerebbe davvero. Sono sicuro che i film verranno comunque rifatti”.

Il cast di Harry Potter

Certo, un conto è un reboot che comunque non sarà mai del tutto simile ai film infatti i fan non sono d’accordo, mentre la serie tv dovrebbe attenersi alla storia originale. Per Rupert l’esperienza di Harry Potter è stata unica e lo ha portato, in giovane età, a diventare un attore noto ed amato a livello mondiale anche se non è stato tutto così facile:

“Era la mia infanzia. Non sono andato a scuola, ho perso i contatti con molti vecchi amici. Mi sono perso molte esperienze comuni”.

Tuttavia, rimane molto legato ancora adesso agli altri membri del cast tanto che ha rivelato come su Whatsapp abbiano un gruppo chiamato The Potterheads e che tutti i protagonisti sono alla ricerca per capire com’è la vita dall’altra parte di questo enorme fenomeno culturale.

E tu sei un fan di Harry Potter? Ti piacerebbe vedere una serie tv sul famoso mago? Ti aspettiamo nei commenti!