Nell’epoca in cui i reboot sono all’ordine del giorno, uno dei titoli più attesi tra quelli in arrivo è quello di Harry Potter.

D’altronde, Harry Potter è una saga fantasy basata sugli omonimi romanzi di J.K.Rowling che ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche nel 2001 ed ha all’attivo ben otto lungometraggi. Ha accompagnato l’adolescenza di molti di noi e non c’è persona che, almeno una volta, non abbia visto uno dei capitoli della saga o letto uno dei libri. Per questo motivo c’è stata molta felicità quando si è parlato della nuova serie tv in arrivo che, ovviamente, non potrà contare sul cast originario. Ogni volta che esce un reboot o un live action, ormai lo sappiamo che i protagonisti cambiano anche perché ormai sono cresciuti ed hanno una nuova vita professionale. E questa novità ormai la si è accettata, però arrivati a questo punto una domanda sorge spontanea.

Lo scorso aprile la serie tv reboot su Harry Potter è diventata realtà, ma ora che sono passati mesi a che punto siamo? Quanto manca per poterla vedere sul piccolo schermo? Purtroppo le ultime notizie non sono buone ed i tempi di attesa sono lunghi, complice anche lo sciopero degli attori e dei produttori del mondo di Hollywood che ha paralizzato il tutto. Infatti, siamo ancora fermi alle prime fasi di sviluppo poiché si è alla ricerca dello showrunner giusto e poi si passerà a scegliere il cast. A dare qualche notizia in più ci ha pensato Channing Dungey, la presidente della Warner Bros, che durante un’intervista con Variety ha affermato:

La reunion di Harry Potter

“Stiamo discutendo con diversi sceneggiatori per capire chi sarà la persona che guiderà il franchise per noi. Il primo passo per noi è capire chi sarà lo showrunner e, una volta stabilito questo, potremo iniziare a parlare di casting. La parte più difficile è rappresentata dai primi due libri, dove i ragazzi sono più giovani, intorno agli 11 o 12 anni”.

Di sicuro si tratta di un lavoro importante e lungo perché la serie reboot avrà ben sette stagioni pronte ad approfondire il mondo fantasy di Harry Potter, in modo molto più completo del film. È necessario avere ancora un po’ di pazienza ed aspettare. Il pubblico spera che per il prossimo anno o, al più tardi, per il 2026 questo progetto riesca a diventare realtà perché lo attendono con ansia.

E tu sei un fan di Harry Potter? Cosa ne pensi della serie tv reboot in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!