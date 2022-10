Heartbreak High è una serie tv australiana prodotta da Fremantle Australia e da NewBe che fatto il suo debutto su Netflix lo scorso settembre.

I protagonisti della serie tv sono Amerie con i suoi nuovi amici Darren e Quinni ed insieme affrontano i problemi tipici dell’età adolescenziale come l’amore, i problemi di cuore, i primi rapporti con l’altro sesso, le difficoltà e gli intoppi, il tutto mentre frequentano la Hartley High School, una scuola multiculturale di Sydney. All’attivo ha una stagione con 8 episodi che ha avuto grande successo ed ha attirato la curiosità del pubblico. È sufficiente pensare che il titolo è rimasto nella top 10 australiana di Netflix per cinque settimane e per tre settimane nella top 10 globale raggiungendo quindi i primi posti in oltre 43 paesi sparsi tra i vari continenti. D’altronde la serie tv è una rivisitazione di uno show della tv australiana andato in onda tra il 1994 ed il 1996 ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. Quindi si è deciso di riportare in auge questo show e di farlo conoscere anche alla nuova generazione, come sta accadendo sempre più spesso grazie ai reboot.

I protagonisti di Heartbreak High

Quando esce un nuovo titolo, soprattutto se piace, la domanda che sorge spontanea è quella di chiedersi se ci sarà o meno una seconda stagione. Netflix continua ad essere l’indiscusso re delle piattaforme di streaming con il trimestre appena passato da record quindi la risposta è affermativa soprattutto perché Netflix al lavoro per eliminare titoli che non hanno avuto un buon riscontro da parte del pubblico ed, al contrario, puntare su quei film e quelle serie tv che piacciono. Heartbreak High avrà una seconda stagione anche se, per il momento, la conferma ufficiale da parte del colosso americano non è ancora arrivata, ma il The Sunday Telegraph non ha dubbi. Ovviamente sarà necessario lasciare il tempo per scrivere le nuove sceneggiature, per fare le riprese e poi per post produrre gli episodi quindi Heartbreak High 2 potrebbe arrivare sul piccolo schermo tra circa un anno o, al più tardi, entro l’inizio del 2024. Se non avete ancora visto la prima stagione non proseguite nella lettura dell’articolo poiché contiene spoiler. Il primo capitolo è finito con l’ottavo episodio dal titolo Three of Swords e troviamo Harper che parla con Amerie del suo trauma ed anche Darren ascolta una confessione dolorosa. Nel frattempo, Cash corre da Darren a scuola per confessargli il suo amore prima di essere portato via dalla polizia. Mentre Harper ed Amarie si sfogano contro l’auto di Chook fino a farle prendere fuoco. Sicuramente nella seconda stagione troveremo ancora i veri protagonisti, ovvero: Amerie (l’attrice Ayesha Madon), Darren (l’attore James Majoos), Quinni (l’attrice Chloe Hayden), Harper (l’attrice Asher Yasbkincek) e Sumaia (l’attrice Gemma Chua Tran). Inoltre, viene spontaneo pensare che anche la seconda stagione di Heartbreak High avrà otto episodi, o al massimo dieci, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno.

