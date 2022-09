Nell’ultimo periodo sempre più persone continuano a chiedersi se è in arrivo un reboot ufficiale di High School Musical con il ritorno in scena di Zac Efron nei panni di Troy Bolton e di Vanessa Hudgens nei panni di Gabriella Montez. A maggior ragione dopo che i due diretti interessati, a distanza di qualche giorno l’uno dall’altra, hanno postato una foto scattata proprio davanti la East High School a distanza di 14 anni dal debutto ufficiale di High School Musical che era stato girato proprio nella scuola di Salt Lake nello Utah.

Ed ora finalmente arrivano le prime notizie ufficiali, ma purtroppo dimenticatevi di un nuovo lavoro. Si è deciso di andare avanti con la serie tv su High School Musical che ha fatto il suo debutto su Disney + nel 2019 ed ha all’attivo tre stagioni con la quarta in arrivo. Al momento del debutto si pensava che la serie tv appena uscita non potesse eguagliare i record del lavoro originale ed invece ci si sbagliava e proprio la quarta stagione porterà con sé delle novità direttamente dalla High School Musical originale. Purtroppo non ci saranno Vanessa Hudgens e Zac Efron, entrambi impegnati con vari impegni della loro vita professionale. Prima di tutto, però, la quarta stagione avrà le canzoni del franchise di High School Musical e le musiche originali. Tutto cambierà nel momento in cui i Wildcats tornano alla East High per prepararsi alla produzione teatrale di High School Musical 3: Senior Year fino a quando il preside Gutierrez annuncia che la Disney ha deciso di girare il film High School Musical 4: The Reunion proprio nel loro amato liceo.

Corbin Bleu in High School Musical

Spazio quindi per volti già ben noti a tutti gli amanti del musical: Corbin Bleu nei panni di Chad Danforth, Monique Coleman in quelli di Taylor McKessie, Lucas Grabeel in quelli di Ryan Evans, Bart Johnson tornerà a vestire i panni del coach Jack Bolton. Ma spazio anche per new entry nel cast come Kylie Cantrall che sarà Dani (una star dei social media), Matthew Sato nei panni di Mack (attore di sitcom) e Vasthy Mompoint sarà la coreografa Krystal. Inutile dirlo, grandissimo entusiasmo da parte dei fan per questo ritorno al passato e grande attesa per scoprire cosa ci riserverà la quarta stagione. Ancora una volta Disney + dà ascolto al suo pubblico facendo una sorta di unione tra passato e futuro con la piattaforma di streaming sicura che questa novità verrà ripresa da altri titoli. D’altronde sono diversi i reboot in scena in questo periodo come anche quello su Gossip Girl. Anche in questo caso, all’inizio tutti pensavano che non avrebbe avuto successo ed invece ha spiazzato il pubblico tanto che si parla, anche in questo caso, di avere volti storici di Gossip Girl nel reboot. Per quanto riguarda High School Musical – La Serie, invece, sarà necessario aspettare la metà del 2023 per vederla sul piccolo schermo in quanto le riprese sono ancora in corso in questi giorni.

E tu sei un fan di High School Musical? Cosa ne pensi di questa unione tra passato e futuro? Ti aspettiamo nei commenti!