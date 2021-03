Hilary Duff, attrice e cantante statunitense classe 1987, resterà per molti sempre Lizzie McGuire, ovvero la protagonista dell’omonima serie televisiva che l’ha fatta diventare famosa a livello mondiale quando era appena un’adolescente. Poi la sua carriera è sempre stata in ascesa con film di successo come A Cinderella Story (2004), Nata per vincere (2004), Material Girls (2006), She Wants Me (2012) e Sharon Tate – Tra incubo e realtà (2019) per citarne alcuni.

Una vita professionale sotto gli occhi di tutti, al contrario della sua vita privata. Da sempre molto riservata, la Duff è solita condividere qualche scatto della sua quotidianità sui social network. Dopo il matrimonio giunto al termine con Mike Comrie (ex giocatore di hockey canadese che l’ha resa mamma di Luca, oggi 9 anni), ha trovato l’amore nel 2017 al fianco di Matthew Koma, musicista di New York, con cui è convolata a nozze il 21 dicembre 2019 e da cui ha avuto una figlia, Banks, di due anni.

La famiglia di Hilary Duff

Hilary Duff e Mike Comrie sono diventati genitori per la seconda volta e si tratta del terzo figlio per la cantante. A renderlo noto è lei stessa, tramite il proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato uno scatto post partum. La troviamo in splendida forma, piena d’amore subito dopo il parto in acqua. Una foto in bianco e nero dove Hilary è circondata dalla sua famiglia con in braccio il nuovo arrivato che si chiama Mae James ed è venuto al mondo il 24 marzo 2021. Tramite le stories, poi, la Duff ha condiviso altri momenti della nuova vita con il piccolino sempre sotto gli occhi attenti di Banks che pare essere già molto legata al fratellino e per nulla gelosa.

Una gravidanza vissuta in piena pandemia e lockdown, ma che ha permesso loro di godersi ancora di più la famiglia. Per il momento, Hilary Duff preferisce dedicarsi alla sua vita privata rimandando il momento in cui tornerà sul piccolo schermo. Ma negli ultimi giorni ha attirato l’attenzione per il nuovo look che ha scelto e che la vede dire addio alla sua chioma bionda sostituita da una chioma azzurro pastello.

Ed a voi piace Hilary Duff? Conoscevate la sua vita privata? Vi aspettiamo nei commenti!