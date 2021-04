Hilary Duff sarà la protagonista dello spinoff di How I Met Your Mother. La notizia è stata confermata insieme alle prime anticipazioni sulla trama del nuovo show, che prenderà spunto dalla famosa domanda che per nove stagioni ha tenuto incollati allo schermo tutti i fan della serie madre.

Hulu, servizio di video in streaming, ha recentemente ordinato in maniera ufficiale uno spin-off sequel della serie How I Met Your Mother scegliendo la bionda attrice/cantante come principale protagonista. Il titolo, facile a dirsi, sarà How I Met Your Father, e avrà un andamento e un ritmo molto simili allo show da cui prende spunto: battute rapide, situazioni esilaranti, la domanda di fondo che non trova una risposta se non alla fine della storia.

Proprio partendo da queste stesse basi, infatti, anche Hilary Duff, che nella nuova serie si chiamerà Sophie, dovrà dare alcune risposte a suo figlio rispetto all’identità di suo padre, fino a quel momento sconosciuta.

Cosa farà Hilary Duff nello spinoff di How I Met Your Mother

La nuova serie per adesso sarà composta da 10 episodi e, secondo le prime indiscrezioni pervenute, ricalcherà lo stile del popolare show creato da Carter Bays e Craig Thomas e andato in onda per 9 stagioni su CBS, dal 2005 al 2014. Era da tempo che si parlava di farne uno spinoff, decisione rimandata per diversi anni fino a questo momento, quando i tempi sono diventati maturi per pensare al progetto.

Hilary Duff, attualmente impegnata nelle riprese della settima e ultima stagione di Younger, è apparsa molto soddisfatta di prendere parte a questo nuovo progetto e, come lei stessa ha dichiarato:

“Sono stata incredibilmente fortunata nella mia carriera ad interpretare alcuni personaggi meravigliosi e non vedo l’ora di interpretare il ruolo di Sophie. In quanto grande fan di How I Met Your Mother, sono onorata e anche un po’ nervosa, per il fatto che Carter e Craig si fidino di me per il sequel della loro creatura. Isaac ed Elizabeth sono brillanti e non vedo l’ora di lavorare con loro.”

Trama e qualche curiosità su How I Met Your Father

How I Met Your Mother, serie nota anche con l’acronimo HIMYM o, in Italia, conosciuta dai più come E alla fine arriva mamma, è una sitcom statunitense creata da Craig Thomas e Carter Bays. I due sceneggiatori già alla fine della serie avevano pensato di farne uno spinoff, progetto mai decollato nonostante già nel 2014 quando, già nella stagione finale di How I Met Your Mother, CBS commissionò l’episodio pilota di How I Met Your Dad con Greta Gerwig, Nicholas D’Agosto, Jake Ferree e Meg Ryan voce narrante della nuova “madre”.

Questo progetto, però, finì ancor prima di cominciare e un secondo tentativo pare fosse già pronto dal 2016, anche se mai realizzato. Ora, trascorsi già sette anni dal finale che non tutti ha convinto e apprezzato della serie originale, l’idea è tornata in pista e vedrà finalmente una concretizzazione con la messa in onda di How I Met Your Father.

I due autori di How I Met Your Mother sono giustamente fieri della realizzazione di questo progetto, e hanno deciso di dare a tutti i fan il loro personale annuncio, poiché coinvolti come produttori esecutivi dello show insieme alla stessa Hilary Duff:

Ragazzi, vi racconterò una storia incredibile: è la storia di come due scrittori hanno avuto la fortuna di realizzare la loro serie televisiva dei sogni per nove stagioni e ora riescono a passare il testimone a un nuovo team creativo che ha una nuova incredibile storia da raccontare, la storia di How I Met Your Father. Ci sentiamo onorati dalla loro passione e visione e non vediamo l’ora di aiutarli a raccontare una nuova storia leggendaria. (Grazie a tutti i fan di HIMYM là fuori che l’hanno aspettata).”

How I Met Your Father sarà ambientata in un prossimo futuro, nel momento in cui la protagonista Sophie (ovvero l’attrice Hilary Duff) deciderà di raccontare a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. La serie, poi, fa un passo indietro fino al 2021 mentre “Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle dating app e delle mille opportunità”, questo è ciò che si legge nella sinossi ufficiale.

E voi, cosa pensate di questa nuova serie? Siete d’accordo con la scelta di trarne uno spinoff, o nessuno riuscirà ad eguagliare le gesta di Ted Mosby (Josh Radnor), Marshall Eriksen (Jason Segel), Lily Aldrin (Alyson Lee Hannigan), Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) e Barney Stinson (Neil Patrick Harris) in una sempre magnifica New York d’inizio terzo millennio? A voi la parola nei commenti!