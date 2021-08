Dato il periodo che stiamo vivendo, ci stiamo abituando a vedere nuovi titoli che saltano l’uscita nelle sale cinematografiche ed arrivano direttamente in streaming sulle apposite piattaforme. Oppure film che escono in contemporanea al cinema ed in streaming, come è successo con Black Widow e con una Scarlett Johansson pronta a fare causa alla Disney proprio per questo motivo.

Si è deciso di fare tutto questo per andare incontro alle esigenze delle persone. Non tutti si sentono al sicuro ad andare al cinema in questo periodo e preferiscono la tranquillità delle mura domestiche con la possibilità di vedere le nuove uscite comodamente dal loro divano. Tra i titoli che non vedranno la luce nelle sale cinematografiche c’è anche Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso, il quarto capitolo del famoso film d’animazione. Inizialmente, era atteso al cinema per la sua uscita, ma stando a quanto riporta il magazine americano Variety non sarà così.

La Sony Pictures Animation, infatti, ha trovato un accordo con Amazon Prime Video che vuole aggiudicarsi l’esclusiva di Hotel Transylvania 4 e per questo è pronto a pagare ben 100 milioni di dollari. In questo modo il film uscirebbe sulla piattaforma streaming il 1 ottobre anziché al cinema. Un’alternativa che la Sony ha preso in considerazione soprattutto vedendo le attuali condizioni con i contagi in risalita ed un autunno difficile in arrivo. Il film animato era attesa nei cinema italiani dal 4 al 9 settembre, ma molto probabilmente non sarà più così. Diretto da Jennifer Kluska e Derek Drymon, Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso è pronto per essere un successo!

E tu hai già visto Hotel Transylvania? Condividi il fatto che esca in streaming anziché al cinema? Ti aspettiamo nei commenti e di seguito ti lasciamo la trama del quarto capitolo del film d’animazione.

La trama di Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso

Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d’ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.